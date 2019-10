Deterioro Social En Chile lleva a Los Ciudadanos a Tomar Medidas Desesperadas

Las protestas que se han venido sucintando en la conocida región de Santiago de chile están teniendo una férrea escalada de violencia en el país latino americano, esto motivado por el reciente aumento del tiquete de metro.

Y es que el pasado 6 de octubre la empresa mixta de la cual forma parte el gobierno de chile junto con la empresa privada dieron a conocer los nuevos ajustes de tarifa los cuales situaban los tiquetes hasta un valor 830 pesos lo cual vendría siendo 1.20 $ al cambio para este momento lo que coloca al sistema de trasporte subterráneo del mencionado país como uno de los más caros medios de transporte el continente latino americano.

El descontento de los ciudadanos se vio reflejado en las acciones bastante agresivas que tomaron y es que se sienten bastante descontentos ya que estas medidas tomadas por el gobierno chileno que van desde aumentos en las tarifas de electricidad, gasolina e incluso medicamentos sin duda ha abierto una gran brecha de desigualdad social entre los ciudadanos, quienes alegan no poder costear esos gastos con sueldos tan bajos.

Como medida de protestas pacifica los ciudadanos tomaron la decisión de utilizar el servicio sin cancelar el tiquete, también se podían observar a personas que decidieron llevar sus medidas hasta un punto de entorpecer el debido funcionamiento de los trenes ocasionando retrasos.

Llegando a un punto en el que el gobierno de chile sea visto en la penosa necesidad de declarar estado de emergencia en la ciudad de Santiago, esto con el fin de detener las acciones vandálicas sucintadas hace escasas horas ya que hordas de manifestantes se encuentran en las calles manifestando y es que esto ha llevado incluso a propinar destrozos a las instalaciones del metro enfrentamiento con agentes de seguridad saqueos y ataques a las sedes encargadas de prestar el servicio eléctrico a las ciudades.

Redacción: Ángel Cordero

