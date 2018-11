Deuda externa de Venezuela pasó los $USD 155.900.000.000

Torino Economics, unidad de análisis financiero de la firma Torino Capital, reveló en su más reciente informe que la deuda externa consolidada creció en 2018 a 155,9 millardos de dólares, publica el diario El Universal.

El banco de inversión señala que este monto representa 67,2% del PIB que corresponde a los bonos y notas promisorias, incluye la deuda en manos de residentes e intereses vencidos.

“La deuda externa del sector público aumentó $653 millones entre 2017 y 2018 y alcanzó $138,6 millardos, mientras que la deuda externa consolidada (incluyendo las posiciones locales) creció $1,9 millardos (1,2%) a $155,9 millardos en 2018”.

“Los cálculos se basan en la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), que define deuda externa como aquella mantenida por tenedores no residentes, independientemente de la moneda en la que haya sido emitida”.

Bajo este criterio, la firma sostiene que la deuda externa total ha crecido $806 millones en 2018 a 157,7 millardos, un aumento que representa 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda externa total, incluyendo las tenencias de los no residentes, subió $2,1 millardos (1,2%) a $175,1 millardos, lo que representa un aumento de 2,0% del PIB.

Esto, indica, ocurre en un contexto en el que el país ha perdido casi todo el acceso a los mercados financieros internacionales y ha priorizado el pago de los compromisos colateralizados (como el bono Pdvsa 8,5% 2020), así como de algunas deudas bilaterales y créditos comerciales, por ejemplo, con China y Rosneft.

La firma estima que la deuda en forma bonos y notas promisorias alcanza $53,1 millardos.

Unos $24,6 millardos adicionales están en manos del gobierno y agentes locales privados.

La mayor parte de la deuda en bonos y notas promisorias ha sido emitida por Pdvsa ($ 28,4 millardos) y la República $ 24,3 millardos.

De las obligaciones de Pdvsa, $ 3,1 millardos son notas promisorias emitidas bajo al Ley de Nueva York para pagar a los contratistas, y $25,4 millardos están en la forma de bonos en manos de entidades no residentes.

Ambos compromisos están en default desde 2017, con excepción del bono Pdvsa 8,5% 2020, que tiene las acciones de Citgo como colateral.

Calcula que en 2018, el monto de los bonos, notas promisorias y la deuda en manos de residentes e intereses vencidos, alcanzará $70,5 millardos, lo que representa 67,2% del PIB.

“El aumento de la deuda entre 2017 y 2018 es porque el país ha dejado de pagar $5,9 millardos en intereses de estos prestamos.

Ahora contamos estos intereses vencidos como parte del stock de deuda del país”, indica la firma.

El economista jefe de Torino Economics, Francisco Rodríguez, señala que el gobierno hace un esfuerzo por pagar los compromisos cuyo impago implicaría la pérdida de activos o dificultades en las operaciones de Pdvsa; entre ellos, la deuda con China, Rosneft y ConocoPhillips.

Para ello, mantendrá niveles de importaciones relativamente bajos.

