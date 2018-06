Digitel y Movistar denunciará en la Asamblea Nacional bloqueo a sitios web

La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN) realizará una sesión en la que los representantes de Digitel y Movistar declararán sobre los bloqueos a diversas páginas de información en Venezuela.

“Mañana se realizará la sesión de la Comisión de Medios de la AN donde se invitó a comparecer los representantes de Digitel y Movistar para tratar lo concerniente al bloqueo de dominio de los portales”, escribió Jony Rahal, miembro de la Comisión de Medios, en su cuenta de Twitter.

Los portales webs de El Nacional Web, La Patilla, Tal Cual y El Pitazo han recibido constantes bloqueos durante el 2018.

Rahal manifestó que es “alarmante” pensar que las compañías telefónicas privadas “se presten para vulnerar los derechos humanos fundamentales” al bloquear el acceso a los portales.

