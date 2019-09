Dip. Omar Ávila: Las necesarias, Inclusión y unidad

El acuerdo firmado recientemente por un sector de la oposición que incluye la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral –ente que debe ser nombrado por la Asamblea Nacional- donde somos mayoría. Sin los votos de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, nada ocurriría. Por ello el primer entendimiento y acuerdo debe darse dentro de las fuerzas democráticas. Para ello, desde Unidad Visión Venezuela hemos venido proponiendo un Encuentro Nacional de Oposición

Venezuela es mucho más grande que estos polos, pensemos y actuemos en función de ella. Hay que terminar de entender que la exclusión total de un sector político y el triunfo aplastante de otro, no es posible, pero además que todos sin excepción hacemos falta. Aquí todos somos minoría, nadie puede solo.

Es urgente que se logre el cambio del CNE ¿o acaso es mejor que siga Tibisay Lucena presidiendo el Poder Electoral?. También debemos apostar a que se liberen los presos políticos, nadie en su sano juicio y con un mínimo de sensibilidad, debe molestarse porque ya esté en la calle el colega Edgard Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento, así como los 56 presos más que han anunciado serán liberados en los próximos días. Nuestra apuesta es -por supuesto- que no quede ni un solo privado de libertad por razones políticas.

Además, se habla de la reinstitucionalización de país; con lo que cesaría ese “desacato” inexistente en la legislación venezolana, y así poder elegir al ente electoral. Aprovechemos esa reinstitucionalización para usar la mayoría que somos para aprobar leyes a favor del pueblo. Vamos a escoger el Comité de Postulaciones para poder elegir el nuevo CNE.

Todos fuimos electos diputados por la fallecida MUD. Lamentablemente el sectarismo de un grupo ha llevado a que hoy existan varias fracciones, dentro de una Unidad que es inexistente en este momento.

Sin lugar a duda, nadie puede negar el daño tan terrible que le han hecho los egos exacerbados a la oposición. Un fuego cruzado de acusaciones insultos y exclusiones donde solo a privado la mezquindad. Mientras tanto, Maduro se frota las manos. La pregunta es: ¿Rectificaremos a tiempo?

En fin, ocupémonos de solucionar y no de crear más problemas: No hay verdades absolutas, pero si objetivos comunes.

Hay que estar claros que en las dictaduras no hay acuerdos óptimos, solo se dan acuerdos posibles y, la política es el arte de lo posible.

A propósito de los “mini partidos”; que califica hoy en Venezuela, que un partido es “mini” cuando entre todas las organizaciones políticas que nos oponemos a este régimen, no llegamos ni al 25%. Con lo que me pregunto: ¿Quién califica a quién para decir que representa a la mayoría del país? Los únicos, que a nuestro juicio pueden representar a ese 93% que solicitan cambios, serán aquellos que planteen soluciones viables a la crisis y no utopías generadores de desencanto y desesperanza, siendo, estas últimas, las mejores armas del régimen, alimentadas por la oposición de los atajos.

Nicolás Maduro debe irse, con votos o con armas; y nosotros lo que tenemos son votos. Más del 80% de los venezolanos queremos un cambio. Así que a organizarnos para celebrar elecciones con nuevo CNE.

Omar A. Ávila H.

Diputado a la Asamblea Nacional

