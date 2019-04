Dip. Omar Ávila: Oda a la miseria humana

En días pasados el gobierno “revolucionario”, a través de la alcaldía de Altagracia de Orituco en el estado Guárico, celebró el hambre que produce a través de un concurso para elegir a la Reina del Clap. Mi primera interrogante tiene que ver si dicho certamen no debió llamarse “Reina Bachaquera” o en su defecto “Miss Racionamiento”.

Lo cierto es que en medio de esta cultura mediocre-socialista que por ahora nos desgobierna, a través de esta alcaldesa madurista, vamos a ver a cuál otro digno representante de “esta “revolución bonita”, se le ocurre realizar algo que logre superar a la primera autoridad de esta jurisdicción, Tania Sierra.

Tendríamos que preguntarle a esta burgomaestre para cuándo va a hacer el próximo concurso para elegir por ejemplo a la Miss Apagón, a la señorita deterioro del Metro o a la Reina del Racionamiento del Agua, o unos cuantos otros eventos de este tipo que solo en medio de este socialismo del siglo XXI se pudieran llevar a cabo, haciéndole oda a la corrupción que ha generado la destrucción de un país.

En Unidad Visión Venezuela no nos impresiona que a una representante de este régimen se le ocurra semejante aberración, lo que si nos llamó la atención fue la cantidad de aspirantes, donde sin lugar a dudas las “finalistas” debieron ser: Miss Ignorancia, Miss Sumisión y Miss Paso Coleto con tu Dignidad.

Esto es el colmo del populismo, en un concurso donde el hambre y la miseria van cabeza a cabeza. Es como si en la Alemania de Hitler se hubiese banalizado el crimen con la elección de la Reina del Holocausto o en Sudáfrica con la Reina del Apartheid. En fin, así es el comunismo: celebra el hambre que produce.

Supongo que ahora la ganadora nos representará en el Miss Hambruna o mínimo será la representante en el Chica Ayuda Humanitaria. De igual manera, me imagino que las candidatas de esta “innovación” de certamen representaban a las lentejas, la harina mexicana, el aceite, el atún o peor aún el pernil que nunca llegó. En definitiva una nueva burla “Hecha en Socialismo”.

Me pregunto aun, cuál debería ser el verdadero nombre de este concurso: Quizás pudiera ser Miss Extorsión Alimentaria o Miss Miseria Humana. Lo que si es cierto es que la Reina del Clap, es la Soberana del Fracaso.

Finalizo recordando que hace dos años fue detenida una de las cientos de verdaderas “reinas del Clap” que existen a lo largo y ancho de nuestra Venezuela en el estado Zulia, esas que conforman los consejos comunales, que distribuyen, hacen y deshacen a placer con esta migaja revolucionaria.

Omar A. Ávila H.

Diputado a la Asamblea Nacional

Teléfonos: 04125999733 // 04166065484

Twitter: OmarAvilaVzla

Instagram: @omaravila2010

