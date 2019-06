DIP. OMAR ÁVILA, «Por una Venezuela honesta»

Quienes desde el régimen se permiten hablar del supuesto robo de la ayuda humanitaria, y hacer toda una alharaca, están pasando por alto el hecho de que ellos se robaron todo lo que los venezolanos humanamente necesitábamos para vivir. La verdad es que la sinvergüenzura de estos señores que por ahora nos desgobiernan no tiene límites.

La verdad no entiendo cómo la fiscalía venezolana anuncia que investigará un supuesto acto de corrupción en Cúcuta entre organizaciones privadas. Resulta más que extraño, que se preocupen por corrupción en Cúcuta, cuando en casa (Venezuela) tiene tanto trabajo atrasado. Por cierto esto incluye a la antigua fiscal Luisa Ortega Díaz.

Quiero dejar claro que con esto no justifico lo ocurrido en la hermana república, porque ladrón es ladrón aquí, allá o en la conchinchina, sea una curita o un sukoi que se roben. Y esperamos que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos.

Como esperamos que más temprano que tarde se castigue a los responsables de haberse robado más de 330 mil millones de dólares del erario público en nuestro país.

Y es que la transparencia en el ejercicio de la función pública es fundamental para generar la confianza del país en sus gobernantes. 20 años de corrupción chavista dejaron a Venezuela arruinada.

Cuando menciono la transparencia, me refiero a que desde los políticos que hoy están en el exterior, deben decir cómo se sostienen, otros ¿Cómo viajan, quien cubre esos gastos? ¿De qué viven los embajadores? ¿Cómo se sostiene la llamada Operación Libertad?

Uno no quiere que se roben nada, pero ante la presunción de corrupción, cuánto gusto ver que impere la decencia promovida por Juan Guaidó; y cuánto contraste respecto a los que en los últimos 20 años se lo han robado todo, hasta el futuro del país.

Díganme una rueda de prensa convocada por el régimen para aclarar algunos de los cientos de hechos de corrupción cometidos en esta mal llamada revolución del socialismo del siglo XXI.

Hay gente que dice que el dueño de PanAm Post es primo de María Corina. Y por eso, publicó ciertos elementos que destaparon una cloaca de corrupción de la gente de Juan Guaidó. Curioso que esa misma gente hace un silencio sepulcral con respecto a Gorrín, Odebretch y Derwick.

¿Recuerdan quienes quebraron el Banco Industrial de Venezuela? Quedarán atónitos con los nombres azules y rojos responsables, investigación que por cierto la hizo también el PanAm Post. Desde Unidad Visión Venezuela esperamos que también saquen la lista de los beneficiarios de los bonos 2020.

Que se rinda cuenta del dinero de Citgo, embajada de Washington, en fin, que se muestre con hechos desde ya que se van a hacer las cosas diferentes, con transparencia.

En fin, el cambio que desde Unidad Visión Venezuela promovemos tiene que ver con volver a la Venezuela decente, honesta, adecentar la política. Para poder lograr esa Venezuela de primera, ese país de primer mundo que nos merecemos.

En resumen, debemos darle un parao al robo más importante de todos: el futuro de los venezolanos, las jubilaciones de quienes trabajaron toda su vida, la educación de nuestra juventud a todos los niveles, un parto de calidad para nuestras madres y un más largo etcétera.

Finalizo haciendo un llamado a la responsabilidad de los medios. Somos defensores de la libertad de expresión, pero exigimos el uso responsable de la misma.

Omar A. Ávila H.

Diputado a la Asamblea Nacional

Teléfonos: 04125999733 // 04166065484

Twitter: OmarAvilaVzla

Instagram: @omaravila2010

DIP. OMAR ÁVILA, «Por una Venezuela honesta» was last modified: by

