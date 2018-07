Diputada Maribel Guédez: Venezuela está sobreviviendo a un déficit del 70% de producción, confiscaciones, expropiaciones y bachaqueo

Prensa Cambiemos

Barinas, 2 de julio de 2018._ La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional y miembro del Movimiento Ciudadano Cambiemos, diputada Maribel Guédez, informó que el campo venezolano enfrenta una nueva arremetida por parte del Gobierno, que en vez de ofrecer seguridad y bienestar, incrementa la presión al solicitar la entregar de un porcentaje mayor a lo que se está produciendo, mientras el pequeño, mediano y grande productor debe sobrevivir al bachaqueo auspiciado por Agro Patria y Agro Fanb, ambas controladas por el mismo funcionario revolucionario.

Guédez detalló “los trabajadores de la tierra han explicado el déficit que se ha venido presentado en la producción de los rubros que han ido disminuyendo en la mesa de los venezolanos y en el peor de los casos han desaparecido, recientemente se pudo conocer que la caída en el sector ganadero se ubica en 50 por ciento, no se entiende que el Estado pida el 70 por ciento de la producción de arroz cuando sólo se está produciendo el 30%, pero la situación no es distinta con la caña de azúcar, donde los cañicultores tienen un déficit y sólo alcanzan a cubrir el 40% de la demanda del país, donde Portuguesa otorga el 25%”.

En ese sentido, indicó que el escenario no es distinto ni alentador con el maíz, ya que la caída oscila en 45 por ciento. “Un saco que en el 2017 costaba 80 mil Bolívares, en este momento tiene un valor de 30 millones, lo que se traduce en un aumento de 37.400%, sumando a lo que ya es una gran tragedia, las invasiones y confiscaciones que se imponen como una especie de moda en los estados sin que el Gobierno intervenga a favor del trabajador”.

Aunado a la crisis se incorpora el deterioro del parque automotor, donde el trabajador de la tierra está sobreviviendo con 300 tractores que requieren de repuestos de alta rotación, cauchos, baterías, entre otros, para poder trasladar lo cosechado, pero se conoce claramente el estado en el que se encuentran las unidades.

Resaltó que Barinas, entidad emblemática para el proceso político que encabezó el Gobierno, está empobrecido y mantiene una caída del 80% en insumos y maquinarias que “batalla constantemente con tomas de tierras. Sólo en un mes 80 fincas han sido tomadas legal e ilegalmente, ocasionando daños que en este momento de escasez, lamentablemente empeorará el escenario y se darán daños irreparables en el país, por ello la Fracción parlamentaria de Cambiemos, viene sosteniendo reuniones con grupos de productores para generar un levantamiento de información constante y precisa, sobre el estatus de las invasiones y problemáticas puntuales del sector y así exigir a los entes nacionales responsables el respeto a la propiedad de los productores del estado y del país”.

Para la parlamentaria Maribel Guédez, la solución es que desde el Ejecutivo se ordene y permita adquirir materia prima, insumos, maquinaria, repuestos (cauchos, gasoil, gasolina), que fluya la venta de los insumos de Agro Patria, que se ejecute contraloría para evitar el bachaqueo y parar las tomas de tierras bien sea bajo la figura de expropiación o confiscación. “Esperamos decisiones firmes con autoridad y no que se repita lo establecido en la Gaceta Oficial número 41325 con fecha del 22 de enero del 2018, donde la distribución de alimentos quedó al mando del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López y expresamente los gobernadores y alcaldes no tendrían competencia, ya todos conocimos que ha ocurrido en la práctica”.

______________________________ _ Cambiemos – Movimiento Ciudadano

Diputada Maribel Guédez: Venezuela está sobreviviendo a un déficit del 70% de producción, confiscaciones, expropiaciones y bachaqueo was last modified: by

Loading...

Diputada Maribel Guédez: Venezuela está sobreviviendo a un déficit del 70% de producción, confiscaciones, expropiaciones y bachaqueo

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):