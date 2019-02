Diputado Ávila: El caos estructural que vive el país demanda una expedita solución política

El Plan País plantea atender emergencia humanitaria, recuperar Pdvsa, eliminar los controle y apertura a la inversión privada

Prensa UViVzla.- 01/02/19.- La demostración de apoyo decidido por la mayoría, para el cambio en paz en Venezuela, es más determinante a la situación que atraviesa el pueblo frente al respaldo y apoyo estadounidense y de gran parte de países del mundo; señaló el diputado Omar Ávila, secretario nacional de Unidad Visión Venezuela, al tiempo que invitó a seguir por esa ruta.

Agregó que la confrontación nacional tiende a calar posiciones y las acciones de los Estados Unidos avanzan para seguir arrinconando a Nicolás Maduro. “En este momento, el juego político se desenvuelve peligrosamente en el ‘todo o nada’; el secretario del tesoro da un paso adicional en términos de sanciones, con el congelamiento todas las cuentas de PDVSA en EEUU”.

Ávila también comentó que el Banco Central de Venezuela (BCV), una vez más interviene en el mercado cambiario y modifica nuevamente la política de encaje, elevándolo. “El BCV juega con fuego, y somete al sistema financiero a un stress en extremo peligroso, en medio de una dinámica política y económica bastante compleja”.

En tal sentido, y sin desmerecer la situación política y económica del país, el parlamentario mencionó la situación social que vive la población e insistió en el “costo de la Canasta Básica que continua inaccesible para el 92% de los venezolanos, la salud por el suelo, la muerte de pacientes en los hospitales aunado al contexto de las protestas con violación de la Lopnna, considerando la detención niños y adolescentes, aún sin liberar.

A su juicio, se debe actuar con prontitud para lograr un proceso de entendimiento, que ponga freno a la violencia y permita -a la mayor brevedad posible- una salida pacífica que garantice la estabilidad y gobernabilidad en el Venezuela.

El caos estructural que vive el país, demanda una solución política que pasa por un “acuerdo electoral, con nuevo CNE (Consejo Nacional Electoral), para que se dé la reinstitucionalización del Estado y se establezca un Gobierno de transición, sin extremismos ni violencia; porque conversar no tiene por qué ser pecaminoso o un acto de traición; pecado es cerrarle el paso a la negociación, y negar el derecho del pueblo venezolano de lograr el cambio que quiere en paz”.

Desde Unidad Visión Venezuela, hizo un llamado a los ciudadanos a ser optimistas, cautos y pacientes. “Se están dando los hechos, pero no se puede ser triunfalista: ‘esto ya está listo’, ‘esto termina la semana que viene’. Esto no va a ser fácil; sin embargo mantenemos la esperanza que estamos más cerca del fin de un régimen autoritario. Preferimos un mal acuerdo a un derramamiento de sangre”. Concluyó Omar Ávila.

