Diputado Hernán Alemán: “Escotet miente porque muy bien sabe que el Gobierno no regresará Banesco”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido Acción Democrática (AD) y miembro de la comisión de Contraloría del Parlamento, Hernán Alemán, cuestionó las recientes declaraciones del presidente del Grupo Financiero Internacional de Banesco, Juan Carlos Escotet, quien aseguró que un lapso mínimo de tiempo espera recuperar la normalidad en las operaciones bancarias y administrativas de la entidad bancaria.

A juicio del parlamentario de la tolda blanca, Escotet le miente al pueblo y trata de maquillar la realidad de lo que ocurre en Banesco, siguiendo instrucciones del Presidente de la República.

“Escotet no se cansa de mentirle al pueblo, como todo buen funcionario de este Gobierno. Él muy bien sabe que Nicolás Maduro jamás soltará el poder en Banesco y nos encontramos frente a una vil expropiación más del socialismo”, dijo el diputado electo por el estado Zulia.

Asimismo, recordó que desde que se ejecutó esta llamada “expropiación”, la entidad bancaria no ha funcionado con normalidad sino que, por el contrario, ha presentado innumerables fallas que día a día han perjudicado a los ciudadanos usuarios del banco.

“Todos los días recibimos denuncias de trabajadores y usuarios. Banesco viene en picada y lo peor es que no vemos una salida favorable de esta situación”, dijo Hernán Alemán.

