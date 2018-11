Diputado Omar Ávila: “El sueldo no alcanza ni para comer un solo día”

Prensa UViVizla. 23.11.18.- El diputado en la Asamblea Nacional por el estado Miranda y secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, cuestionó los escenarios económicos del país; consideró que estos arrojan proyecciones con “tilde grisáceos” para el 2019 y lamentó la situación laboral, puesto que el trabajador devenga un salario desactualizado con la canasta alimentaria nacional.

“El País es un hervidero por los cuatro costados, y el gobierno pretende seguir apagando el incendio con más gasolina, esto a propósito de la declaración del constituyente Jesús Farías que señaló que el aumento salarial es impostergable porque el último fue devorado por la hiperinflación, con lo que al menos, están reconociendo que la hay, pero no es aumentando los sueldos que se va a solucionar el problema del alto costo de la vida”, dijo Ávila.

Asimismo recalcó que el salario mínimo no alcanza ni para comer un solo día. “Un cartón de huevos pasa los 2 mil BsS, solo por poner un ejemplo, y resaltó la Canasta Básica de octubre sobrepasa los 82 mil bolívares soberanos. Esto es otra muestra de que la hiperinflación sigue tomando fuerza”.

Destacó que la divisa norteamericanos se duplicó tras el anuncio que hizo Tarek El Aissami hace casi un mes de que no se ofertaría más en dólares; por lo que se preguntó: ¿quién incentiva la inestabilidad económica?

Trajo a colación al dólar para mencionar las tiendas CLAP en sustitución de los Abastos Bicentenarios, en los que no se halla ningún rubro o producto nacional, pero si se ha captado en algunos de estos establecimientos la dolarización de los productos que contienen y que todo lo que venden son importados.

Acerca de las 17 prorrogas del Decreto de Emergencia Económica, Ávila aseveró que “no ha servido, ni va a servir para resolver la crisis que atraviesa el país. Los venezolanos continuamos atravesando una depresión económica y la hiperinflación más grande, de la que estamos seguros que va a batir todo los récord de hiperinflación que se tenga en la historia mundial de continuar al frente este gobierno, ya que definitivamente no están dispuestos a dar el viraje que requiere la misma”.

El legislador también se refirió al fracaso de la tan anunciada recuperación económica que lleva cien días. En su opinión se trata de un fracaso estrepitoso, en la que en pocos meses quizás se vea la eliminación de otros ceros a la moneda para obtener un nuevo y posible cono monetario, así como sigue aumentando la escasez por el control al sector productivo nacional y “la llamada Petrorochela ya no la están mencionando y el aumento de la gasolina se quedó solo en anuncios”.

Hizo un poco de historia sobre la creación de la OPEP para ejemplificar un poco al “desastre” en que se encuentra la economía venezolana. “Cuando se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el país aportaba más de un tercio de la producción de esta organización para compararla con la actual que no llega ni al 4%”.

También hizo mención a los recientes casos de corrupción, de Raúl Gorrin y Alejandro Andrade, cuestionando si serán los únicos casos de corrupción. En ese particular enumeró la larga lista durante estos 20 años desde Cadivi, Sitme, Cencoex, Tesorería Nacional, Pdvsa, Banco de Andorra, Panamá Papers, Odebrecht, Clap, Arco Minero, Fonden, Fondo Único Social, Plan Bolívar 2000, Banco Industrial, Bandes, Pdval, Casa, Corpovex, Sicad, Dicom, y siga contando. “No hay calculadora que permita estimar el desfalco al país en los últimos 20 años. Una auditoría de todo esto en el sector publico dejaría al mundo boquiabierto”.

Criticó que ahora sale Tarek William Saab para anunciar una investigación contra Andrade, “quien por cierto reconoció haber lavado mil millones de dólares, porque ya está preso y “cantando” en Estados Unidos. “¿Por qué no inicia una investigación contra Gorrín que está aquí en Venezuela? o con todos y cada uno de los organismos antes mencionados”. Cuestionó Omar Ávila.

