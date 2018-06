Diputado Omar Ávila: Plan 50 no tiene expectativas de recuperar economía del país

Prensa UViVzla, 29/06/18.– El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila, manifestó que el Plan 50, que activa el Ejecutivo para fijar los precios justos de por lo menos 50 bienes, productos y servicios esenciales, tiene en ascuas a los comerciantes y desconcertado al país, y ha puesto en la palestra pública el tema económico, además que pretende eliminar la “preocupación” de los entendidos en la materia por la galopante hiperinflación.

“La hiperinflación no es tema agotado, por el contrario, cada día se acelera más; el fulano Plan 50, no es la primera vez que hablan del mismo, la diferencia es que ahora es el vicepresidente del área económica quien lleva la batuta de este”. Dijo Ávila.

Asimismo calificó de “risible” la amenaza a empresas privadas del presidente Nicolás Maduro de dar cumplimiento a la fijación de precios o la revolución tomará medidas radicales. “Estos revolucionarios con bienes y dólares confiscados en dos continentes acabaron con todo”.

Señaló que el presidente de la República, Nicolás Maduro, insiste con su promesa de aplicar un plan económico con controles de precio y más expropiaciones, a la casi inexistente agroindustria privada exigiéndole el 70% de la producción nacional. Afirmó que “no se trata de un mecanismo nuevo: la empresa Polar desde aquel diálogo del año 2013 o 2014, en el que participó Lorenzo Mendoza, se le exigió un porcentaje similar”.

En ese orden de ideas comentó que el Gobierno se niega a aceptar que el principal elemento de todo proceso productivo, es más que el costo de producción. “Ese elemento, no puede controlarlo la industria privada sino que es exclusividad el Estado, y el gobierno o no sabe o simplemente no quiere entenderlo”.

Recordó que aproximadamente a un año, cuando se celebraban las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, se hicieron promesas relacionadas con el tema económico que no pudo cumplir la saliente presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y ahora quedan delegadas al ex presidente de la Republica Tareck El Aissami.

Mencionó, además, que continua siendo “un gran negocio la importación de alimentos sumado a la carencia de divisas; “no queda otra que continuar con el único y vergonzoso programa bandera, como son las bolsas CLAP”.

Crisis del transporte

El legislador también se refirió a la crisis del transporte colectivo urbano y extra urbano: “Designar a Carlos Osorio para atender ese problema, es similar al enroque de Delcy Eloina y Tarek. Osorio fracasó en el Ministerio de Alimentación”.

Ávila dijo que estaba en manos de los gobiernos regionales de tendencia madurista recuperar, de los “cementerios” de todo el país, el parque automotor, particularmente de las unidades Yutong”.

En ese particular hizo mención a la incredulidad del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, en Osorio. “Lacava se fue al imperio mismo a traer chatarra desechada, pero consciente que los buses desechados allá, son mejores y más fácil de mantener que los del imperio chino”. Concluyó Omar Ávila.

Diputado Omar Ávila: Plan 50 no tiene expectativas de recuperar economía del país was last modified: by

Loading...

Diputado Omar Ávila: Plan 50 no tiene expectativas de recuperar economía del país

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):