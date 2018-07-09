Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Falcón

Pasos para Solicitar por primera vez o renovar la Licencia de Conducir en la Página Web del INTTPasos para Solicitar por primera vez o renovar la Licencia de Conducir en la Página Web del INTT

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Nombre Jefe Teléfono Dirección
CHURUGUARA MARLINY XIOMARA JIMÉNEZ ARIAS 0268-9920331 GALPÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL M.T.C FALCÓN CHURUGUARA
OFICINA EN LINEA CORO NINMAR COLINA 0268-2529553 VARIANTE NORTE, AL LADO DE FUNDA REGION CORO EDO FALCÓN
PUERTO CUMAREBO ANTONIO JOSÉ MENDEZ CONSTANTE 0268-7470212 CALLE ZAVARCE N 18 PUERTO CUMAREBO, EDO. FALCÓN
PUNTO FIJO BENIGNO OCANDO 0269-2465267 SECTOR CAJA DE AGUA, BARRIO MENCA DE LEONI, ESQUINA EL PINAR CON CALLE MONAGAS SN.
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