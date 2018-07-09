Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Falcón
|Nombre
|Jefe
|Teléfono
|Dirección
|CHURUGUARA
|MARLINY XIOMARA JIMÉNEZ ARIAS
|0268-9920331
|GALPÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL M.T.C FALCÓN CHURUGUARA
|OFICINA EN LINEA CORO
|NINMAR COLINA
|0268-2529553
|VARIANTE NORTE, AL LADO DE FUNDA REGION CORO EDO FALCÓN
|PUERTO CUMAREBO
|ANTONIO JOSÉ MENDEZ CONSTANTE
|0268-7470212
|CALLE ZAVARCE N 18 PUERTO CUMAREBO, EDO. FALCÓN
|PUNTO FIJO
|BENIGNO OCANDO
|0269-2465267
|SECTOR CAJA DE AGUA, BARRIO MENCA DE LEONI, ESQUINA EL PINAR CON CALLE MONAGAS SN.
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Trámites