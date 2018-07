Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Falcón

Nombre Jefe Teléfono Dirección CHURUGUARA MARLINY XIOMARA JIMÉNEZ ARIAS 0268-9920331 GALPÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL M.T.C FALCÓN CHURUGUARA OFICINA EN LINEA CORO NINMAR COLINA 0268-2529553 VARIANTE NORTE, AL LADO DE FUNDA REGION CORO EDO FALCÓN PUERTO CUMAREBO ANTONIO JOSÉ MENDEZ CONSTANTE 0268-7470212 CALLE ZAVARCE N 18 PUERTO CUMAREBO, EDO. FALCÓN PUNTO FIJO BENIGNO OCANDO 0269-2465267 SECTOR CAJA DE AGUA, BARRIO MENCA DE LEONI, ESQUINA EL PINAR CON CALLE MONAGAS SN.

