Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Lara
|Nombre
|Jefe
|Teléfono
|Dirección
|CABUDARE
|LUISA PACHECO
|EL TOCUYO
|ZORAIMA ALTAGRACIA PÁEZ
|0253-6634026
|CALLE 1 URBANIZACIÓN COROMOTO
|OFICINA EN LINEA BARQUISIMETO
|RENÉ LAMEDA
|0251-2374476
|AV. LIBERTADOR CON CALLE 39, DIAGONAL AL DOMO BOLIVARIANO, BARQUISIMETO
|OFICINA EN LINEA CARORA
|EPIFANIO NAVARRO
|0252-4218374
|CALLE COROMOTO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA CON CALLE PORTUGAL
|SIQUISIQUE
|ROGER FRANCISCO ALMAO BARROETA
|0414-5691367
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Trámites