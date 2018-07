Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Lara

Nombre Jefe Teléfono Dirección CABUDARE LUISA PACHECO EL TOCUYO ZORAIMA ALTAGRACIA PÁEZ 0253-6634026 CALLE 1 URBANIZACIÓN COROMOTO OFICINA EN LINEA BARQUISIMETO RENÉ LAMEDA 0251-2374476 AV. LIBERTADOR CON CALLE 39, DIAGONAL AL DOMO BOLIVARIANO, BARQUISIMETO OFICINA EN LINEA CARORA EPIFANIO NAVARRO 0252-4218374 CALLE COROMOTO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA CON CALLE PORTUGAL SIQUISIQUE ROGER FRANCISCO ALMAO BARROETA 0414-5691367

