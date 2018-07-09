Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Zulia
|Nombre
|Jefe
|Teléfono
|Dirección
|LA CAÑADA
|JOSÉ CHINQUIRA ORTEGA GUTIÉRREZ
|0262-8084086
|TERMINAL DE PASAJEROS LA CAÑADA, OFICINAS DEL 1 AL 5
|MACHIQUES
|LUIS PRATO
|0263-4736673
|AV. SANTA TERESA AL LADO DE LA PLAZA LA BANDERA
|MENE GRANDE
|GUIDO MENDEZ
|0267-8621936/0414-8415326
|AV. INDEPENDENCIA, CON CALLE LA GOLFO, 2DO. PISO DIAGONAL AL LICEO JUAN PABLO PEREZ ALFONSO
|OFICINA EN LINEA CABIMAS
|TIRSO NATIVIDAD ALARCON SANCHEZ
|0264-2614117
|CALLE FALCON, CENTRO VIAL DE CABIMAS, LAS NUEVAS CABIMAS
|OFICINA EN LINEA CAJA SECA
|LYVES RAMÓN LEÓN MARQUEZ
|0271-7722139/0424-7119658
|VIA PANAMERICANA, SECTOR CAPIU, CAJA SECA
|OFICINA EN LINEA CIUDAD OJEDA
|FREDDY ALONSO FERNANDEZ CAMACHO
|0265-6314798/0424-7119658
|CALLE EL CARMEN, CENTRO VIAL, CRISTOBAL COLÓN SECTOR SIERRA MAESTRA
|OFICINA EN LINEA MARACAIBO
|MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ
|0261-7624355/0416-6113605
|AV. PPAL. SAN FRANCISCO, MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, MARACAIBO
|OFICINA EN LINEA PUERTOS DE ALTAGRACIA
|ENDER RAFAEL RUBIO DIAZ
|0266-3212852
|AV. 4 CON CALLE 8, SECTOR CASCO CENTRAL, PARROQUIA ALTAGRACIA MUNICIPIO ESTADO ZULIA
|SAN CARLOS DEL ZULIA
|GLENYS DE LOS ANGELES PEREZ BRAVO
|0275-5552185
|AV. 2 CON CALLE 1 N 7 1 SAN CARLOS DEL ZULIA
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Trámites