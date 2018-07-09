Direcciones de Oficinas Regionales del INTT en el Estado Zulia

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Nombre Jefe Teléfono Dirección
LA CAÑADA JOSÉ CHINQUIRA ORTEGA GUTIÉRREZ 0262-8084086 TERMINAL DE PASAJEROS LA CAÑADA, OFICINAS DEL 1 AL 5
MACHIQUES LUIS PRATO 0263-4736673 AV. SANTA TERESA AL LADO DE LA PLAZA LA BANDERA
MENE GRANDE GUIDO MENDEZ 0267-8621936/0414-8415326 AV. INDEPENDENCIA, CON CALLE LA GOLFO, 2DO. PISO DIAGONAL AL LICEO JUAN PABLO PEREZ ALFONSO
OFICINA EN LINEA CABIMAS TIRSO NATIVIDAD ALARCON SANCHEZ 0264-2614117 CALLE FALCON, CENTRO VIAL DE CABIMAS, LAS NUEVAS CABIMAS
OFICINA EN LINEA CAJA SECA LYVES RAMÓN LEÓN MARQUEZ 0271-7722139/0424-7119658 VIA PANAMERICANA, SECTOR CAPIU, CAJA SECA
OFICINA EN LINEA CIUDAD OJEDA FREDDY ALONSO FERNANDEZ CAMACHO 0265-6314798/0424-7119658 CALLE EL CARMEN, CENTRO VIAL, CRISTOBAL COLÓN SECTOR SIERRA MAESTRA
OFICINA EN LINEA MARACAIBO MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ 0261-7624355/0416-6113605 AV. PPAL. SAN FRANCISCO, MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, MARACAIBO
OFICINA EN LINEA PUERTOS DE ALTAGRACIA ENDER RAFAEL RUBIO DIAZ 0266-3212852 AV. 4 CON CALLE 8, SECTOR CASCO CENTRAL, PARROQUIA ALTAGRACIA MUNICIPIO ESTADO ZULIA
SAN CARLOS DEL ZULIA GLENYS DE LOS ANGELES PEREZ BRAVO 0275-5552185 AV. 2 CON CALLE 1 N 7 1 SAN CARLOS DEL ZULIA

 

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