Dj D8 de Venezuela Para el mundo

David Giménez, nacido un 30 de junio en Barquisimeto-Lara, mejor conocido como Dj D8. Inicio su carrera a la edad de 8 años. Sus Inicio en esta faceta como Dj comenzó cuando solo tenía tan solo 8 años, cuando descubrió su afición por la música, cuando se le ocurrió pedirle de regalo un mezclador, de ahí se atribuye su apodo “D8”, D por su nombre “David” y 8 “Por la edad en que inicio”.

Comenta, que su primera escuela fue los tutoriales de Youtube, a pesar de esto afirma que sus logros que goza hoy día son gracias a su estudio, esfuerzo, dedicación y pasión, teniendo como resultado su éxito.

La música de ser una afición paso a ser su estilo de vida, y hoy día se ha convertido en el dj más joven de Latinoamérica y el mundo, que, con tan solo 13 años, ha logrado detonar cada tarima con sus presentaciones por el continente latino.

Su fama inicio en su propio país natal Venezuela, donde Las redes sociales fueron el motor para impulsar el éxito de DJ D8. «Te boté REMIX» fue la mezcla que saturó y exploto cada una de las plataformas digitales, tras la publicación de un vídeo de una de sus presentaciones en Barquisimeto, que logró posicionarse y alcanzar grandes cantidades de reproducciones en Chile, Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá entre otros países, ahora toda Latinoamérica y el mundo conoce de él.

DJ D8, actualmente es uno de los artistas venezolanos más cotizado en cuanto a presentaciones nacionales e internacionales, donde ha logrado tener el respaldo de grandes exponentes de la música, donde se resalta Lunay, De la Ghetto, La Melodía Perfecta, Jerry Di, Jowell y Randy, Rauw Alejandro, Gustavo Elis, Kobi Castillo, J Quiles y el productor del éxito «Te boté», Dj Luian.

Recientemente, DJ D8 acaba de finalizar una ardua gira en cada ciudad de Perú donde logro presentarse en más de 30 escenarios, superando a otros artistas venezolanos con mayores presentaciones.

En los próximos meses estará realizando giras en los países tales como Ecuador, Bolivia, Usa, nuevamente Colombia, pero en la Ciudad de Bogotá y su propio país Venezuela. Posteriormente Europa y México. Los interesados en seguir sus pasos agigantados lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram que cuenta con más de 620 mil seguidores @djd8official

En : Gente