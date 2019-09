Donald Trump: «Investigación por juicio político es lamentable»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el miércoles como “lamentable” la investigación lanzada por los demócratas en la Cámara baja sobre un juicio político y negó haber presionado al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, para que le entregara información sobre sus rivales políticos.

“Es la mayor cacería de brujas de la historia estadounidense”, declaró Trump a periodistas en Nueva York. “Es lamentable”, añadió.

Al anunciar la investigación el martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump había traicionado su juramento al cargo al buscar ayuda de Ucrania para perjudicar a su rival, Joe Biden.

“No ha habido un presidente en la historia de nuestro país que haya sido tratado tan mal como yo”, dijo en Twitter el mandatario desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU.

“Los demócratas están paralizados por el odio y el miedo. No hacen nada. Nunca se debe permitir que esto le pase a otro presidente. ¡Caza de brujas!”, tuiteó Trump en una continuación de sus denuncias coléricas tras el anuncio de Pelosi.

