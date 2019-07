El cantante puertorriqueño Don Omar condenó este martes los hechos en el estado Táchira donde un joven de 16 años perdió la vista luego que funcionarios de Politachira dispararan perdigones a su rostro, mientras este protestaba por gas junto a su madre. A través de la red social Instagram, el reguetonero colgó una cruda imagen del rostro del joven, todo ensangrentado, y en pie de imagen escribió: “Que lo sepa el mundo. Así terminó un joven de 16 años listo a graduarse luego de salir a protestar por falta de gas en su región. Un cobarde soldado le disparó a quemarropa en la cara logrando dejarle ciego de ambos ojos. ¡Hasta cuándo, cobardes!”.

Don Omar ha sido uno de los cantantes internacionales que más respaldo ha brindado a Venezuela, no solo manifestando su opinión sobre lo que allí acontece, sino también con la importante donación que hizo en medio del concierto Venezuela Aid Live; Don Omar regaló un millón de dólares a la causa.

En reiteradas oportunidades ha manifestado lo agradecido que está con su público venezolano, quien según ha explicado, fue el que prácticamente impulsó su carrera de manera internacional.

Dor Omar condenó suceso en el Táchira donde un joven perdió la vista por disparo de perdigones was last modified: by

En : Gente