Un nuevo servicio de entrega prioritaria ha lanzado Ebay. El gigante comercial de venta al por menor eBay informó este jueves que creará su propio servicio de «gestión de entrega» para sus vendedores a fin de poder competir mejor con Amazon y aumentar el reconocimiento de su marca.

«Cientos de millones de cajas y paquetes con la marca eBay se verán en los porches alrededor de todo Estados Unidos en los próximos años», señala un comunicado del comercio basado en California. Se proponen no solo brindar una mejor experiencia de compra a los consumidores, sino también mejorar la identidad de la marca como un destino de compra popular.

El nuevo servicio también permitirá a los vendedores guardar el inventario más cerca de sus compradores, en almacenes de Estados Unidos, por lo que el tiempo de entrega será más rápido y los costos de envío más bajos. Otro de sus objetivos será competir con Amazon en el proceso de almacenamiento, empaquetado y entrega de productos de terceros.

«Una solicitud común de nuestros vendedores de alta velocidad es que hagamos que la entrega de artículos de gran volumen sea fácil y rápida», indicó Devin Wenig, presidente y director ejecutivo de eBay. «El servicio de gestión de entrega será una solución a precios competitivos para empresas que venden un gran volumen de productos de categorías como electrónica, hogar, jardinería y moda. Su implementación reducirá drásticamente el costo de envío para los vendedores y a la vez mejorará la experiencia de compra».

La nueva medida llega luego de que la cantidad de vendedores de Amazon creció gracias a su servicio de suscripción Prime, que ofrece una entrega rápida, en muchos casos en un solo día.

eBay se lanza a competir con Amazon con NOW, un nuevo servicio de entrega el mismo día was last modified: by

En : Tecnología