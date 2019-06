Ecuador enciende las alarmas por Crisis Humanitaria ante la avalancha de Venezolanos

QUITO.-La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó este sábado 15 de junio, a través de un comunicado, que fue activado un plan de contingencia migratorio ante una posible crisis humanitaria por la movilidad de ciudadanos venezolanos.

El ente ecuatoriano apuntó que se mantiene vigilante en las fronteras colombiana y peruana por el aumento del flujo migratorioante la decisión de Perú “de exigir a ciudadanos venezolanos la presentación del pasaporte y la visa vigente para el ingreso a su territorio”.

Por ello, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades nacionales competentes a coordinar acciones urgentes “que eviten una crisis humanitaria, que afecte a los habitantes del Ecuador”.

Y señaló que la medida adoptada por Perú ha provocado un “represamiento de ciudadanos venezolanos en la frontera norte ecuatoriana”.

Además, como medida de prevención para evitar la trata y tráfico de personas, velando especialmente por los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Según la Defensoría del Pueblo, el viernes se registraron 6.700 personas que realizaron su trámite migratorio en el norte ecuatoriano.

