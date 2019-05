Ecuador: Suben a 15 los heridos por sismo en Perú

Quince personas resultaron heridas en Ecuador por el fuerte sismo de magnitud 8 que sacudió la madrugada del domingo la selva norte de Perú, informó este domingo la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles.

«Tenemos un reporte de 15 personas heridas, atendidas por el servicio de salud, siete con lesiones leves y ocho con crisis de pánico y ansiedad», anunció Ocles en una rueda de prensa.

Agregó que hay cinco viviendas afectadas en su estructura, tres en la localidad de Yantzaza y dos en Centinela del Cóndor, ambas ubicadas en la amazónica provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

La infraestructura estratégica del país no presenta daños tras el sismo en Perú, donde una persona murió y otras 11 resultaron heridas.

En ese país hay además 51 familias damnificadas, 53 viviendas inhabitables y cinco colegios afectados.

El sismo de magnitud 8, según el Instituto Geológico de Estados Unidos y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), se produjo a las 07H41 GMT, en el sector de Lagunas, un distrito de la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto.

El Instituto Geofísico (IG) de Ecuador en un informe especial sobre el movimiento telúrico, señaló que el terremoto fue sentido de manera fuerte en 12 de las 24 provincias del país.

