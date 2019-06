FALCÓN.- A Ángel Rafael Díaz Cáceres. de 54 años, lo mataron a comienzos de mes en el sector Los Rosales de Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón. Fue encontrado muerto, con un alambre en el cuello y golpeado en la cabeza.

Díaz fue trabajador petrolero. Trascendió que dejó tres hijos

Por el homicidio es señalada una banda que somete a taxistas en esa zona. La dirige una mujer, a la que conocen como «La Francis».

Díaz era jubilado petrolero y se dedicó a trabajar como taxista en su camioneta. El 1 de junio a la 1:00 de la tarde, salió a hacer una carrera a una mujer y se perdió el contacto con él.

Sus familiares activaron la búsqueda, pero cerca de las 11:00 de la mañana del domingo 2 de junio fue localizado el cuerpo por vecinos de la localidad. El automotor no estaba.

Desde ese momento fue señalada “La Francis”, quien, según divulgó El Pitazo, registra antecedentes y está siendo investigada en al menos otros dos casos.

En el portal de Nuevo Día, de Falcón, se informó que en contra de la delincuenye se emitió alerta roja por parte de los organismos de seguridad. El alerta roja circula por todo el país a fin de que se active el rastreo de «La Francis», de quien se sospecja podría estar enconchada en la zona central de Venezuela.

La pareja del taxista Díaz píde celeridad en la detención. Junto a otros parientes desea que actúen rápido a fin de evitar que salga de territorio venezolano.

“No es posible que esa psicópata esté libre y campante, luego de haber matado a dos profesionales del volante, entre ellos a mi esposo”, declaró Yelitza García.

Edo. Falcón: Una mujer lidera la banda de «MataTaxistas» was last modified: by

En : Noticias Nacionales