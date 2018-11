EEUU condenó a 10 años de cárcel a Alejandro Andrade por lavado de dinero y otros delitos

EEUU.- El Ex-tesorero de Venezuela, teniente retirado Alejandro Andrade conocido en los bajos fondos como “El Tuerto”, fue condenado este martes en la Corte Federal a diez años de prisión en Estado Unidos por corrupción, lavado de dinero y otros delitos relacionados.

Andrade tendrá un año de supervisión de las autoridades. No ingresará a una prisión de alta seguridad y tendrá un plazo de tres meses para entregarse a las autoridades.

Carlos Vecchio, coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), confirmó la información a El Nacional Web. Detalló que los otros cargos que se le imputan son sobornos y lavado de dinero en EE UU por operaciones que hizo cuando fue tesorero de la nación.

“Andrade se comprometió a colaborar con investigación. En la corte se nombro a Raúl Gorrín y a otros dos conspiradores. La corrupción llega a Miraflores. La corrupción roba tus derechos”.

