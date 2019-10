EEUU confirma extensión de vigencia de pasaportes venezolanos vencidos

La embajada de Venezuela en los Estados Unidos (EEUU) reiteró sus reconocimiento públicamente a la extensión de los pasaportes por cinco años luego de su fecha de vencimiento.

Este decreto fue realizado por el líder opositor Juan Guaidó, quién es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países; en una reseña breve de un tuit de la Embajada de Venezuela ante EEUU se constató que, “Estados Unidos ratifica el reconocimiento a la extensión de la validez de los pasaportes venezolanos por un período de cinco años, según el Decreto Nº 006 del Presidente interino, Juan Guaidó”.

No obstante, con este reconocimiento los ciudadanos podrán solicitar visas estadounidense y se reiteró que el país norteamericano continuará dandole todo el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

En : Trámites