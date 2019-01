EEUU congela activos de PDVSA y decreta un embargo petrolero

WASHINGTON.- LA ADMINISTRACIÓN DE DONALD TRUMP, a través del Departamento de Tesoro de EE.UU., sancionó este lunes la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al incluirlo en la lista OFAC.

Con esta acción, el gobierno estadounidense bloquea las propiedades e intereses en su territorio y prohíbe a personas y entidades participar en transacciones con ellos.

Bloqueo a Pdvsa asciende a 7 mil millones de dólares en activos y 11 mil millones de ingresos

“PDVSA ha sido un vehículo de robos y corrupción por demasiado tiempo. La designación de PDVSA en las sanciones protegerán los ingresos de la nación y los venezolanos. Personas que operan en el mercado petrolero hoy pueden ser blanco de sanciones”, explicó el secretario de Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin.

Mnuchin también aclaró que los bienes de CITGO, filial de Pdvsa en EE.UU., pueden seguir operando “siempre y cuando las ganancias de esta empresa entre en una cuenta bloqueada por el departamento del tesoro”, indicó.

De acuerdo a la nota de prensa del Departamento de Tesoro, la OFAC emitirá licencias generales que autorizan ciertas transacciones y actividades relacionadas con Pdvsa y sus subsidiarias dentro de los plazos especificados.

Durante la rueda de prensa, el secretario de tesoro de EE.UU. también detalló que estas sanciones no impiden la venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos “siempre y cuando el dinero procedente de estas ventas entre en una cuanta bloqueada por el Departamento del Tesoro”.

Afimó que “el fin de las sanciones es generar un cambio en la conducta y actitud. (…) Una vez que el dinero esté bloqueado el gobierno de los Estados Unidos podrá decidir si asignarle su uso al Presidente (E) Juan Guaidó”.

Estas sanciones llegan horas después de que el presidente (E) anunciara tres medidas para “la toma ordenada y progresiva de los activos de la República en el exterior”.

Guaidó anunció, entre otras cosas el traspaso de las cuentas del Estado y el inicio del proceso para el nombramiento de la juntas directivas de Pdvsa y Citgo.

Estados Unidos informó que todos los bienes e intereses en la propiedad de Pdvsa sujetos a la jurisdicción de ese país están bloqueados y, además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con la estatal petrolera venezolana.

El Departamento indicó que el cese de las sanciones se realizará cuando Nicolás Maduro realice la transferencia del control a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. “La designación de hoy ayudará a evitar que Maduro desvíe más los activos de Venezuela y los mantenga para el pueblo de Venezuela. El camino hacia el alivio de las sanciones para Pdvsa es a través de la transferencia expedita del control al presidente Interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente”, señaló el Departamento del Tesoro en su página web.

“Los Estados Unidos están responsabilizando a los responsables del trágico declive de Venezuela y continuará utilizando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia”, dijo Steven Mnuchin, secretario de Hacienda de Estados Unidos.

El Departamento señaló que Pdvsa ha funcionado como un “vehículo para la corrupción”.

“Se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de Pdvsa para el beneficio personal de los corruptos funcionarios y empresarios venezolanos. Por ejemplo, un plan de cambio de moneda de 2014 fue diseñado para malversar y lavar alrededor de 600 millones de dólares de Pdvsa, dinero obtenido mediante soborno y fraude”, indicó el Departamento.

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, señaló que la medida garantiza que los activos de Venezuela no sean “saqueados”.

7 mil millones de dólares quedan ahora congelados, Maduro no tiene acceso a ellos. @AmbJohnBolton confirma sanciones a PDVSA, Maduro sin acceso a transacciones con #EEUU.

El dinero se depositará en una cuenta que pueda usar eventualmente @jguaido y el pueblo de Venezuela. pic.twitter.com/XSY2hibYIS — Carla Angola (@carlaangola) January 28, 2019

Resumen de sanciones de hoy:

1. Se protege a Citgo, en caso que exista default de bonos de Pdvsa atados a acciones de esta cía.

2. Se prohíbe exportar crudo desde Pdvsa a EUA

3. Se prohíbe la export y reexport de diluyentes de EUA a Vzla

4. Se limita el trading de bonos de Pdvsa — Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) January 28, 2019

VIDEO | Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro de EE.UU.: “Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal Pdvsa para evitar más desvíos de fondos por parte del régimen de Maduro”

Más en breve https://t.co/F08gMHrU7r pic.twitter.com/0zYueojqGA — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) January 28, 2019

.@SecPompeo: EE.UU. determinó que personas que operan en el sector petrolero de Venezuela ahora pueden estar sujetas a sanciones. PDVSA ha sido designada. Estas acciones impiden que el régimen de Maduro siga saqueando los activos y recursos de Venezuela. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/fdG377OOIZ — USA en Español (@USAenEspanol) January 28, 2019

