EEUU: ICE arrestó al rapeto 21 Savage y piensan deportarlo

El rapero 21 Savage, nominado a los premios Grammy, fue arrestado el domingo por agentes de inmigración de Estados Unidos, que dijeron que se encontraba ilegalmente en el país y había sido condenado por delincuencia en el pasado.

El cantante, cuyo nombre real es Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, llegó a Estados Unidos procedente de Reino Unido en 2005 y se estableció en Atlanta superando el tiempo de estancia que le permitía su visado, según Bryan Cox, portavoz de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cox dijo que Abraham-Joseph, cuya página de Facebook de 21 Savage muestra varios conciertos en fechas próximas, se encontraba bajo custodia en Georgia y se enfrentaba a un proceso de deportación en tribunales federales de inmigración.

Agregó que Abraham-Joseph fue declarado culpable de delitos relacionados con drogas en Georgia en 2014, y que fue arrestado el domingo como parte de una operación en cooperación con las autoridades locales.

“Nuestro personal está en contacto con el abogado de un ciudadano británico después de su detención en Estados Unidos”, dijo la Oficina de Relaciones Exteriores británica en un comunicado. Los agentes británicos solo se involucran en estos casos si la persona es titular de un pasaporte británico.

La abogada del rapero, Dina LaPolt, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters el domingo, pero le dijo a la publicación Variety que Abraham-Joseph era un “modelo a seguir” y que estaba trabajando en programas de educación financiera destinados a ayudar a jóvenes desfavorecidos.

