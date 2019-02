EEUU: La ayuda humanitaria va en camino a Venezuela

De acuerco con Claver-Caron, alto funcionario del gobierno federal de los Estados Unidos participó este viernes durante el encuentro de Mike Pence con migrantes venezolanos.

Mauricio Claver-Carone, director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, indicó este viernes que la ayuda humanitaria está en camino a Venezuela y que aspiran que Nicolás Maduro no interfiera en la llegada de la misma.

“Luego de que el presidente interino Juan Guaidó solicitara el ingreso de la ayuda humanitaria, hicimos los planteamientos y las donaciones necesarias, la misma está en camino. Actualmente, es cuestión de que Nicolás Maduro y su pandilla no generen problemas para el ingreso de la misma”, dijo Claver-Carone durante el encuentro de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, con los migrantes venezolanos en Miami para La Voz de América.

Alegó que la colaboración por parte del gobierno estadounidense continúa siendo estudiada y que seguirán considerando todas las opciones necesarias para que dicha ayuda esté al alcance de todos los ciudadanos de la nación.

“El tema de la ayuda humanitaria a Venezuela está sobre la mesa y se discutirá en los próximos días. El gobierno de Estados Unidos está trabajando en ello y ha puesto todas las opciones sobre la mesa mientras que el gobierno actual de Venezuela, liderado por Juan Guaidó es constitucional y democrático”, dijo.

El asesor del presidente de EE UU señaló que mantendrán su respaldo al presidente interino mientras que los venezolanos se manifiestan en las calles para rechazar a Maduro. “Queremos destacar que la seguridad de Juan Guaidó y su familia, además de la de los integrantes de la Asamblea Nacional es de vital importancia para el gobierno estadounidense y estaremos atentos a lo que suceda”, recordó.

“La pandilla de Nicolás Maduro cruzó la línea la paciencia de pueblo venezolano y por ello deben salir masivamente a las calles”, aseveró.

