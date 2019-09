EEUU: Misteriosas muertes de personas con pulseras color naranja

La Policía de Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.) está investigando la muerte en extrañas circunstancias de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados en un edificio de viviendas. Todas las víctimas, a las que se suman otros cuatro hospitalizados, son hombres y llevan pulseras naranjas.

Según precisa CBS Pittsburgh, el accidente tuvo lugar en el edificio residencial Southside Works City Apartments, en la parte sur de la ciudad. La Policía indica que recibió un aviso de «una situación médica» sobre las 07:30 (hora local) de este domingo.

Cinco víctimas fueron halladas en un apartamento, otra estaba en uno de los elevadores del edificio, mientras que la última se encontraba en la calle.

De momento, no se ha revelado la causa de la muerte ni ningún detalle sobre las circunstancias que pudieron haber precedido a la tragedia. Las autoridades locales han pedido la colaboración ciudadana para determinar si los hombres participaban en alguna fiesta o evento.

