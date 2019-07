Kentucky, EEUU.- El incendio registrado en una fábrica de whisky en EE.UU, causó un auténtico desastre ecológico, cuando el contenido de hasta 45.000 barriles de «bourbon» terminó en el río Kentucky, acabando con la vida de miles de peces, reportó un portavoz del Departamento de Pesca y Recursos de Vida Silvestre del estado citado por Courier Journal.

Según Infobae, el fuego se declaró el pasado 3 de julio en un almacén de la compañía Jim Beam ubicado en la ciudad de Versailles (Kentucky). La presencia de alcohol redujo el nivel de oxígeno en el agua, causa de la muerte de los peces.

Un rastro de peces muertos y whisky, de 28 kilómetros de largo, fluye hacia el río Ohio. De momento, para saturar con oxígeno el agua en los cursos fluviales afectados se utilizan dispositivos de aireación.

EEUU: Mueren miles de peces por derrame de 45.000 barriles de whisky was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos