EEUU: Mujer violó a un menor de 14 años mientras su esposo y sus hijos dormían en la misma habitación

El cuerpo de policía de Lake Butler en Estados Unidos arrestó este miércoles a una mujer de 22 años, luego de ser acusada de violar a un niño de 14 años, al menos una vez, mientras su esposo y sus hijos dormían en la misma habitación.

Maryie McKay estaba en la casa del niño en la celebración de su fiesta de cumpleaños, según un informe policial. McKay le envió un mensaje al chico y le dijo que fuera a la habitación en la que se alojaba con su pareja y sus cinco hijos, reseñó el diario The Ledger.

Cuando el joven entró a la habitación, McKay lo besó, se quitó la ropa y lo obligó a tener relaciones sexuales con ella, a pesar de la negación del pequeño.

El niño declaró que la mujer lo buscó dos veces más para agredirlo sexualmente antes de que la arrestaran este miércoles. La fianza de McKay está fijada en 75.000 dólares.

Con información de The Ledger.

En : Insólito