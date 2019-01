EEUU: Ola de frio provocada por el cambio climático bajará las temperaturas a -53°C, FOTOS

EEUU .- Partes de Estados Unidos están padeciendo estos días la ola de frío más intensa “en una generación”, según los meteorólogos.

Estas condiciones extremas, causadas por una masa de aire helado en rotación conocida como vórtice polar, pueden conllevar temperaturas de hasta -53 ºC.

Este clima -que afecta ya a decenas de millones de personas en todo el país y obligó a cancelar miles de vuelos- hizo que se declarara el estado de emergencia en los estados de Wisconsin, Michigan e Illinois, en el Medio Oeste, así como en Alabama y Misisipi, en el sur y normalmente más cálidos.

Los meteorólogos pronosticaron que en Chicago, en el estado de Illinois, se sentirá este miércoles y jueves más frío que en el Everest y en Antártica.

