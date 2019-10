EEUU permitirá solicitud de Visas a Venezolanos con Prórrogas de Pasaporte Vigente

El gobierno de los Estados Unidos de América ha anunciado recientemente que los venezolanos podrán realizar solicitudes de visas ante cualquier embajada si posee una prórroga de pasaporte vigente, por lo cuál si usted tiene su documento en regla puede acceder al trámite sin problemas.

Si tu pasaporte #venezolano está vencido, pero tienen una prórroga vigente, PODRÁS solicitar una #visa y viajar a #EEUU 🇺🇸. Recuerden que somos su #fuenteoficial de información para todo tipo de trámite consular. @USEmbassyBogota pic.twitter.com/H0fi4W116l — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) October 15, 2019

En : Trámites