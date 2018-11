EEUU: Raúl Gorrín dueño de Globovision fue acusado de lavar dinero de la corrupción

EEUU.- Recientemente se pudo conocer que una corte federal de Estados Unidos presentó el lunes cargos contra el prominente empresario chavista Raúl Gorrín, acusándole de lavar cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela y de usar parte del dinero para comprar propiedades de lujo en Florida y en Nueva York.

Los cargos, que van acompañados por una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades en Estados Unidos, forman parte de una investigación emprendida por las autoridades federales como parte de un “enorme caso de corrupción”, que también involucra a los ex tesoreros nacionales de Venezuela, Alejandro Andrade y Claudia Díaz.

Gorrín, quien también es investigado por la fiscalía por su presunta participación en otro megacaso de corrupción, es acusado de conspirar para lavar dinero y de pagar millones de dólares en sobornos, según los documentos de la fiscalía.

El Miami Herald y el Nuevo Herald habían reportado previamente este año que las autoridades federales del sur de Florida venían trabajando en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo a algunos de los más cercanos colaboradores del ex presidente Hugo Chávez.

Con información de NH de Miami

