EEUU se prepara para enviar militares a Colombia y Brasil que escoltarán la ayuda humanitaria de Venezuela

Fuentes de medios europeos han confirmado que el Gobierno de EE.UU. se dispone enviar cientos de toneladas de paquetes de alimentos preparados listos para su consumo, que pretende distribuir a Venezuela por corredores humanitarios a través de tres puntos en la frontera con Colombia, Brasil y el mar Caribe, estos envíos serán escoltados por fuerzas de una cohalición internacional liderada por EEUU.

Esa ayuda ya se está cargando en tráilers que en los próximos días serán transportados por mar hasta las fronteras de Venezuela, según dijo ayer a este diario un portavoz de Usaid, la agencia para la cooperación de EE.UU.

QUE SUCEDERÁ SI ATACAN LOS ENVÍOS:

En este caso la Casa Blanca trabaja ya en planes de contingencia ya que hasta ahora el gobierno de Maduro mantiene el control de las fronteras de Venezuela, si estos niegan el paso a los convoyes de ayuda humanitaria estos días se verán enfrentados a fuerzas entrenadas para dicha misión de acuerdo a los voceros de la Casa Blanca.

Lo han dicho el presidente, Donald Trump; el vicepresidente, Mike Pence; el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y el secretario de Estado, Mike Pompeo: «Todas las opciones están sobre la mesa».

Si Maduro persiste en impedir el acceso de esos convoyes con alimentos preparados, EE.UU. planea proponer una misión militar de ayuda humanitaria a Colombia y Brasil, han revelado a este diario fuentes del Consejo de Seguridad Nacional.

Con el firme e inequívoco apoyo de Estados Unidos, la llegada de la ayuda humanitaria y su distribuición es, junto con la transición que lleve a unas elecciones la tarea más urgente de Juan Guaidó, refozado ayer con el reconocimiento como presidente interino por 19 países de la UE, entre ellos España.

