CALIFORNIA, EEUU.- El balance del devastador incendio en el norte de California aumentó a 83 fallecidos, con el descubrimiento de nuevos cuerpos en inmuebles quemados, anunciaron las autoridades.

De su lado, los desaparecidos pasaron de 870 a 563, una cifra que varió en los últimos días debido a la confusión por la búsqueda de cuerpos en la localidad de Paradise, arrasada por las llamas.Este número había incluso alcanzado los 1.276 el sábado.

El incendio bautizado “Camp Fire”, que destruyó 62.000 hectáreas y más de 13.500 casas desde el 8 de noviembre, estaba contenido en un 85%.

Los equipos de socorro se preparan ahora para fuertes lluvias previstas para el resto de la semana, lo que debe ayudar a apagar el incendio, pero podrían provocar repentinas inundaciones y arrastrar restos humanos.

EEUU: Sube a 83 la cantidad de víctimas fatales debido a los voraces incendios en California,FOTOS

EEUU: Sube a 83 la cantidad de víctimas fatales debido a los voraces incendios en California,FOTOS

