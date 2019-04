El 09 de Junio En Cincinnati! Amistoso entre la selección de Estados Unidos y la Vinotinto

El 09 de Junio En Cincinnati! Amistoso entre la seleccion de Estados Unidos y la Vinotinto. Estados Unidos enfrentará a Venezuela en el estadio Nippert en Cincinnati el 9 de junio, un ensayo para los torneos continentales que ambas selecciones disputarán el mismo mes.

El partido amistoso, anunciado el jueves, será el primero de Estados Unidos en Cincinnati.

Venezuela afronta la Copa América en Brasil, en la que debutará contra Perú en Porto Alegre el 15 de junio, se medirá con los anfitriones en Salvador tres días después y cerrará la etapa de grupos ante Bolivia en Belo Horizonte el 22 de junio.

Estados Unidos competirá en la Copa de Oro de la CONCACAF, tocándole debutar frente a Guyana en St. Paul, Minnesota, el 18 de junio. También se medirán contra Trinidad y Tobago el 22 de junio en Cleveland y cerrarán su participación en el grupo contra Panamá en Kansas City, Kansas, el 26 de junio.

