El 19Oct habrá Jornada gratuita de Pesquisa de Cáncer de Mama en el Grupo Médico Santa Paula

A propósito del día mundial de Cáncer de Mama

Jornada gratuita de Pesquisa de Cáncer de Mama en el Grupo Médico Santa Paula

La actividad se llevará a cabo el sábado 19 de octubre, en las instalaciones de la clínica, de la mano de especialistas en la materia y finalizará con una actividad deportiva.

Cumpliendo con su labor de responsabilidad social, y entendiendo que la prevención del cáncer es un compromiso permanente, el Grupo Médico Santa Paula tiene previsto desarrollar una amplia agenda de actividades, con el objetivo de contribuir a brindar información sobre el tema, en un mega evento que se llevará a cabo este sábado 19 de octubre de manera gratuita y a disposición de todos los interesados.

Tratamiento, factores de riesgo y diagnóstico, imagenología mamaria, cáncer de mama hereditario y el cómo afrontar la enfermedad, tanto a nivel de paciente, como de su entorno, serán los interesantes temas que abordarán calificados especialistas durante ese día, en una jornada que comenzará a las 8.30 am, en el auditorio de la clínica, ubicado en el piso 6.

Luego de esta parte teórica a cargo de los doctores: Ricardo Paredes, Jency Jahon,Cristina García, Javier Soteldo y Ada Rodiz, se pasará a la fase práctica, que consta de una pesquisa con eco mamario –en caso de ser necesario- y consulta sin costo, la cual se realizará en el piso 4 del centro de salud.

Complementará el evento, una actividad deportiva, como una manera de promover el estilo de vida saludable. “La idea seguir creando conciencia sobre esta enfermedad y compartir soluciones efectivas, como un estilo de vida saludable, para prevenirla y disminuir su impacto,” explicó Arturo González, gerente de Comercialización del centro de salud.

Es importante resaltar que, durante todo el mes de octubre, la clínica ofrecerá descuentos en mamografía, ecos mamarios y consultas ginecológicas.

Los interesados en participar pueden acercarse ese día a la sede de la institución o reservar su cupo llamando a los números (0212) 655.56.86, 0414-CLINICA (254.64.22) y 0424-CLINICA (254.64.22). También pueden comunicarse a través del correo: clinicagmsp@grupomedsp.com

