ESDA: 67 por ciento de los ciudadanos de San Cristóbal afirma que la bombona de gas no llega a sus comunidades

Según los reportes del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, para diciembre de 2018, San Cristóbal se posiciona como la ciudad con la menor valoración positiva del servicio, siendo que sólo el 13% de los ciudadanos expresó una opinión positiva del mismo en un estudio que incorpora a ocho (8) de las principales ciudades del país.

Por otra parte, el mismo estudio ha determinado que el 94% de los ciudadanos de San Cristóbal depende del gas doméstico como medio para cocinar sus alimentos y de este grupo el 95% lo adquiere mediante la modalidad de cilindro o bombonas, quedando expuestos a las dificultades asociadas a la adquisición de este formato.

En este sentido, un 67% de quienes deben adquirir las bombonas indicó que estas no llegan a sus comunidades, lo cual ha generado un descontento en los usuarios por la inconsistencia en la distribución de este recurso tan prioritario en el hogar, registrándose así un aproximado de 105 protestas por la falta de este servicio en todo el territorio nacional, de acuerdo al último reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Julio Cubas, presidente del OVSP señaló: «Desde diciembre de 2018 en nuestra última medición a 8 de las principales del país, pudimos evidenciar la situación de los ciudadanos respecto al suministro de gas, sobre todo en la ciudad de San Cristóbal donde el 86% valoran de forma negativa este servicio, manifestando en casi el 70% de los casos que debe trasladarse para buscarlo fuera de su comunidad».

Según la información oficial de la página web de PDVSA, el estado Táchira cuenta con cuatro plantas de llenado, denominadas “San Cristóbal”, “El Libertador”, “Francisco de Miranda” y “Campaña Admirable”, no obstante en publicaciones del medio Tal Cual, se ha conocido que las protestas de los usuarios deviene por la necesidad de esperar por meses para conseguir los reemplazos de los cilindros que vienen desde ciudades orientales donde se ubican los llenaderos principales que están operativos.

Algunos especialistas y economistas han establecido que el costo internacional de una bombona de gas se ubica entre USD 5$ y 6$, estando el precio regulado a nivel nacional en Venezuela muy por debajo de este monto. Es importante resaltar que en el estudio realizado por el OVSP se observó que un 95% de los ciudadanos de 8 de las principales ciudades del país realiza la compra obligatoriamente en efectivo para poder obtener el cilindro o bombona.

La necesidad de cocinar los alimentos ha llevado a medidas extremas de utilizar la leña como alternativa y ante la temporada de lluvia se dificultan los procesos de obtención y almacenamiento de la misma, siendo además que esta práctica se traduce en impactos sobre la salud por la inhalación de humo en espacios cerrados, así como en una mayor presión sobre los recursos naturales debido a la tala de árboles para su obtención.

Es importante mencionar que los hallazgos de esta investigación se obtuvieron tras la realización de 5.200 encuestas de opinión y percepciones de los ciudadanos sobre los principales servicios básicos, los cuales están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. De igual forma, para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

Nota de Prensa: Comunicaciones ESDA

Caracas, 04 de julio de 2019.-

ESDA: 67 por ciento de los ciudadanos de San Cristóbal afirma que la bombona de gas no llega a sus comunidades was last modified: by

En : Noticias Nacionales