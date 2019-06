El Body & Health llega a «Puerto Cabello»

Ya todo está listo. Solo hay que esperar que llegue el 6 y 7 de julio para que los apasionados por tener una vida saludable puedan disfrutar de dos días de diversión y entretenimiento con la realización de Body & Healt.

El evento deportivo se realizará en El Malecón de la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo y que según información emitida por parte de la organización “es una locación espectacular de paisajes y atardeceres que deslumbrarán a los participantes”.

Promocionesturizta refiere que la exclusiva atención de los empresarios, así como de sus habitantes de esta ciudad comprometida con el turismo y el estilo de vida saludable, será lo mejor que van a gozar los asistentes.

“Contaremos con la presencia de Clases Magistrales de Yoga en sus distintas modalidades por un equipo altamente capacitado, adaptadas a las necesidades del participante. También Clases Magistrales con instructores destacados en áreas como la bailoterapia (@ana_gwend), Funcionales (@powermix), Hit y Danza árabe @soyelfaraon)”, explica el comité.

Pero no solo eso exhibirán en el Body & Healt, también tendrán exhibición de grupos y marcas fitness, academias de danzas, artes marciales, exposición de emprendedores de salud, fitness, ropa deportiva, playera, belleza, agencias de viajes y seguros de asistencia en viajes.

“Las agencias de viaje comercializarán paquetes atractivos de traslados ida y vuelta, hospedaje, comida, seguridad y guía turística para el desarrollo de este inolvidable evento”.

