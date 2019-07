El Casino Wynn de Las Vegas, además de ofrecer ruletas de casino, tiene un proyecto para la conservación del medio ambiente

En Las Vegas se trabaja en un ambicioso programa ecológico encabezado por los casinos Wynn, MGM Resorts y Las Vegas Sands. Dicho proyecto busca generar su propia energía renovable a través de la instalación de paneles solares en los casinos de Las Vegas; demostrando así que los casinos no solo se preocupan por ofrecer juegos de ruletas, blackjack y tragaperras, sino que va un paso más allá con su responsabilidad social.

El casino Wynn Las Vegas se caracteriza por una amplia área dedicada al juego de las ruletas, en donde en un salón de 10200 m2 de extensión se encuentran todo tipo de ruletas electrónicas, progresivas y sus variantes, además de juegos de cartas como el póker y el blackjack. El consumo eléctrico de dichos establecimientos es tan grande que, con el pasar de los años, pueda causar impactos medioambientales irreversibles al planeta.

Motivados por esta problemática, estos tres grandes casinos aplicarán medidas para contrarrestar el consumo eléctrico y lograr que más casas de apuestas se sumen a esta iniciativa ecológica.

Estadísticas interesantes sobre la reducción de energía en los puntos claves de los casinos de Las Vegas muestran como dicho racionamiento puede ayudar a combatir el impacto medioambiental.

El Director de Sustentabilidad de Wynn Resorts, comunicó: “Queremos demostrar nuestro compromiso con el ambiente, con las generaciones futuras y queremos cambiar la mala imagen del gran consumo de energía eléctrica en los casinos. Estamos tomando nuevas medidas, realizando charlas y conferencias con nuestros colegas y creando consciencia en ellos, para ser más en contra de la contaminación del medio ambiente. Además nuestra estrategia es crear un sistema de energía renovable sin dañar el ecosistema”.

Todos estos esfuerzos contra el impacto ambiental, combinado con 9600 m2 de paneles solares ubicados en las azoteas de sus locales, Wynn Las Vegas está produciendo y consumiendo un total de 40 millones de kilovatios por hora de energía cien por ciento verde y renovable al año. Esta cantidad compensa el 25% de la demanda total del complejo turístico.

