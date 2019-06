CALIFORNIA.- La NASA publicó una imagen, tomada por su ‘rover’ Curiosity, en la que se observa una luz blanca de origen desconocido en Marte.

La fotografía en blanco y negro fue tomada este 16 de junio por una de las dos cámaras de navegación del aparato y luego transmitida a la Tierra.

No resulta claro qué es el punto blanco que aparece en la imagen, puesto que tomas captadas casi inmediatamente antes y después no muestran la misteriosa luz.

Tampoco es la primera vez que una anomalía de este tipo es detectada por el Curiosity, que empezó su misión en el planeta rojo en agosto de 2012. En abril de 2014, el ‘rover’ también observó una misteriosa mancha blanca. En aquel entonces, los científicos explicaron que podía tratarse del destello provocado por el reflejo del Sol en la superficie de una roca marciana.

¿Alienígenas? El Curiosity tomó la foto de un misterioso destello blanco en Marte was last modified: by

En : Tecnología