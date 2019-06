El delincuente Rafael Ramírez no se presentó ante el Juez en EEUU pero le envió una carta pidiendo anule el veredicto

Desde algún paraíso fiscal en Europa donde está su guarida y a diario degusta whisky de $3000 la botella, ese que el mismo dice que «es el que me gusta», El delincuente prófugo Rafael Ramírez le envío una carta al juez de EEUU que lo ha condenado a pagar 1400 millones de dólares por fraude y extorsión a empresarios de ese país.

El ex ministro de Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, le pidió a un juez federal en Houston el lunes que anule un veredicto de incumplimiento de $ 1.4 mil millones contra él en una demanda por fraude presentada por una empresa petrolera extinta de Houston, según documentos judiciales.

Ramírez, quien fue ministro de petróleo de Venezuela durante 12 años y más tarde se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y embajador de la ONU, dijo que Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV no le entregaron la notificación de la demanda.

Dane Ball, un socio de la firma de abogados Smyser Kaplan & Veselka LLP, que representa a Harvest, declinó hacer comentarios.

El juez de la corte de distrito de los EE. UU., Lee Rosenthal, emitió la sentencia por incumplimiento el 13 de febrero después de que Ramírez no impugnara los reclamos de Harvest Natural Resources, según una opinión que acompaña a la decisión.

La demanda de Harvest afirmó que Venezuela se había negado a permitir que la compañía vendiera sus activos en el país desde 2012, lo que le llevó a perder $ 472 millones. Acusó a Ramírez y otros de buscar un soborno de $ 10 millones para aprobar la transacción.

