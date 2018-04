El Deportivo Lara le marcó dos goles al Wuilker Fariñez y derrotó 2-1 a Millonarios

El venezolano Deportivo Lara, con Pedro Ramírez como brújula y doblete de Carlos Sierra, resucitó este martes en la Copa Libertadores-2018 al vencer 2-1 a Millonarios, rival que la semana pasada le había derrotado con un aplastante 4-0 en Bogotá.

Pedro Ramírez -el 10 del Deportivo Lara– marcó el camino en el estadio Metropolitano de Barquisimeto y el colombiano Sierra firmó los goles a los 10 y los 28 minutos, el segundo de penal. Descontó a los 70, también de pena máxima, Ayron del Valle.

Con la revancha ante los ‘embajadores’, el equipo entrenado por Leo González revitalizó sus opciones de avanzar a los octavos de final en el difícil Grupo 7 de la cita continental.

El Deportivo Lara se ubica en el segundo puesto de la llave, con 6 puntos, uno menos que el Corinthians; mientras que Millonarios queda con 4 unidades y el argentino Independiente de Avellaneda, campeón de la Copa Sudamericana-2017, con 3.

Corinthians e Independiente completarán la cuarta fecha de esta llave el miércoles de la próxima semana, cuando se enfrenten en Sao Paulo. González movió el once inicial que había presentado en Colombia, con la entrada del arquero Luis Curiel, el lateral derecho Ignacio Anzola, el central Giacomo Di Giorgi y el extremo José Miguel Reyes. Los rojinegros se revolucionaron y, esta vez, mostraron una cara muy distinta. Ramírez creó fútbol a placer en la primera mitad, al tiempo que sus compañeros consiguieron neutralizar a los peligrosos David Macalister Silva y Ayron del Valle, autor de un hat-trick en el compromiso anterior. Aunque la segunda parte trajo la reacción de Millonarios, ese despertar fue insuficiente para dar vuelta al marcador. El Lara se puso en ventaja con un balón que Ramírez envió al área, pasó por el delantero Jesús Hernández como alcabala y encontró la entrada de Sierra para superar al guardameta Wuilker Faríñez en su desesperada salida. Incontrolable, Ramírez siguió enloqueciendo a la zaga azul, convertido en un imán de faltas. Una de esas infracciones provocó un penalti ejecutado con éxito por Sierra. Paradoja: un colombiano, Sierra, batía por segunda vez a un venezolano, Faríñez, para que un club de Venezuela pudiese doblegar a uno de Colombia. Fue un amargo regreso a su país para Faríñez, una de las principales figuras de la selección vinotinto. Juan Camilo Salazar, la única variante en la alineación del técnico de Millonarios, el argentino Miguel Ángel Russo, avisaba a los 38 que los bogotanos tenían armas para tratar de igualar, con un potente tiro cruzado que se estrelló en el palo. Pero los locales del Deportivo Lara respondían con un cabezazo de Ricardo Andreutti al poste al borde del descanso. Resistencia Del dominio de Lara se pasó al de Millonarios cuando el partido se reanudó. Los anfitriones, explotando su ventaja, retrasaron líneas y apostaron por contragolpes. Esas contras, por cierto, seguían siendo conducidas con acierto por Ramírez. Falló Reyes una oportunidad clara para ampliar, con un remate desviado. Millonarios aprovechaba los espacios cedidos y apretaba. Ayron del Valle fue derribado en el área y el árbitro peruano Michael Espinoza pitó el penal, cobrado por el mismo atacante colombiano para aumentar la presión. Los dueños de casa, sin embargo, pudieron resistir. El Deportivo Lara rompió una cadena de cuatro derrotas en fila entre la Libertadores y el Torneo Apertura-2018 del fútbol venezolano. Vuelve a celebrar en el Metropolitano, donde había dado una enorme sorpresa al vencer 1-0 a Independiente en la apertura del grupo, con diana de Sierra.

Alineaciones

Deportivo Lara: Luis Curiel – David Mendoza, Daniel Carrillo, Ignacio Anzola (Henri Pernia, 82), Giacomo Di Giorgi – Ricardo Andreutti, Pedro Antonio Ramírez Paredes, Enrique Soto (Oswaldo Chaurant, 89), Carlos Sierra, José Reyes (Antonio Romero, 73) – Jesús Hernández.

DT: Leo González.

Millonarios: Wuilker Faríñez – Andres Cadavid, Matías De los Santos, Jair Palacios, Felipe Banguero – Juan Domínguez (Carlos López, 45+1), Jhon Duque, David Macalister Silva, Juan Camilo Salazar – Eliser Quinones, Ayron del Valle.

DT: Miguel Ángel Russo

