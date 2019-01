El día en donde se burlaron de ”Mi ex me tiene ganas” en El Hormiguero

Mi ex me tiene ganas fue una serie de género telenovela dramática, comedia y humor negro, creada por Martin Hahn, emitida desde el 16 de mayo de 2012 hasta el 5 de diciembre de 2012. El elenco principal de la serie contó con las participaciones de Daniela Alvarado, Luciano D’Alessadro, Norkys Bastida, Lilibeth Morillo, Jonathan Montenegro, Carlos Montillo, Sheryl Rubio, Gabriel López, entre otros. La serie fue un éxito total durante su emisión en su país de origen, por lo que más tarde se emitió en varios países de Latinoamérica, Europa y Asia, con el mismo éxito que consiguió en Venezuela, por lo que fue retransmitida en muchos países en diferentes ocasiones. Hace tiempo durante un episodio del talk show español El Hormiguero, demostraron ser fieles seguidores de Mi ex me tiene ganas, al mostrar a uno de sus invitados una escena de la serie dramática, con la que el público no paro de reír. El público se sorprendió al ver capítulo de la serie en el programa español?

En el episodio se puede ver la escena de Pilar y Cornelio, ¿quieres ver que pasa en el capítulo de la serie? No te pierdas el vídeo.

