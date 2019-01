El DICOM sigue destruyendo el Bolívar igualándose al Dólar Paralelo

CARACAS.- El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este lunes los resultados de la subasta Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), en la que se estableció el precio del dólar en 3.299 bolívares y del euro en 3,773 bolívares.

Los precios establecidos equiparan los indicadores de precios del mercado paralelo de divisas, dependiendo del indicador que se tome en cuenta.

La publicación del BCV indicó que la cotización del yuan chino quedó en Bs 489,22, la lira turca en Bs 618,41 y el rublo se ubicó en 49,87 bolívares.

El salario mínimo mensual de los venezolanos, de acuerdo con la tasa Dicom, se ubicó en 5,45 dólares.

