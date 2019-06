El Diputado Richard Blanco confirma que está en Colombia y salió por una trocha

CUCUTÁ.- El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, reveló a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, una fotografía en la cual se le aprecia cruzando el Río Guarumito de una trocha rumbo a Colombia.

«Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden . Solo no podemos y mi compromiso es con Venezuela», expresó el parlamentario.

Por su parte, Antonio Ledezma, destacó que el diputado salió rumbo a Colombia, «a luchar por la libertad de Venezuela, a contarle al mundo la tragedia y la urgencia de activar la intervención humanitaria para rescatar al país».

