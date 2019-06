El Eunuco Mental Yon Goicoechea tildó de «Idiota» a todo aquel que critique a Guaidó

No sabemos si es necesario para un periodista de la talla de Román Lozinski tener que calarse entrevistar a un eunuco mental como Yon Goicoechea, pero ha servido para darnos cuenta de lo débil mental o morones (oligofrénicos) que son los que rodean a Juan Guaidó, algunos simplemente jalabolas, otros afectos gratuitos, otros por negocios como los tenedores de bonos, en todo caso este tipo de entrevistas dan un aviso de quienes podrían involucrarse en un posible gobierno liderado por Guaidó.

¿Estos son los que piden libertad de expresión para hoy y para mañana?

¿Cómo sería la policía política en manos de estos individuos?

¿podemos presumir que un posible gobierno de Guaidó institucionalizará una dictadura abierta donde se prohibirá y encarcelará a quienes opinen si él va bien o va mal en alguna de sus decisiones de gobierno?

Dejamos el video para sus opiniones..

Yon Goicoechea @YonGoicoechea llama idiotas a los ciudadanos que critique a los políticos La recomendación es que si no le gustan las críticas, no se metan a políticos pic.twitter.com/ezLZjVb0jo — Venezolano en pie (@venezolanoenpie) June 4, 2019

