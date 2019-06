El Kremlin negó haber informado a EEUU sobre retirada de personal de Venezuela

El Kremlin negó este martes que Rusia haya informado a EEUU de la supuesta retirada de expertos técnicos de Venezuela, en contra de lo que afirmó el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump en un mensaje de la red social Twitter.

«Rusia nos ha informado de que han retirado a la mayoría de su personal de Venezuela», dijo Trump en un breve tuit, a lo que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que no se ha transmitido a Washington ningún mensaje oficial en este sentido.

«Parece que se citó indirectamente a ciertos periódicos, porque Rusia no envió ninguna notificación en este sentido», dijo en su rueda de prensa Peskov, según recoge la agencia TASS.

El diario The Wall Street Journal afirmó este domingo en un artículo, citando a una fuente «cercana al Ministerio de Defensa» ruso, que Moscú había reducido el contingente de especialistas de Rostec de mil personas a «unas pocas decenas».

Pero esa corporación rusa, uno de los mayores productores mundiales de armas, aviones, helicópteros y otros equipamientos, desmintió hoy ese extremo.

«Las cifras presentadas en el artículo de The Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela han sido exageradas decenas de veces. La composición de la representación no ha cambiado en años», afirmó el servicio de prensa de la entidad a medios rusos.

El portavoz del Kremlin indicó que «hay expertos (en Venezuela) que se ocupan del mantenimiento de los equipos suministrados al país previamente», tal y como ha recalcado Moscú siempre desde que se generó la polémica en torno a la presencia rusa en la nación latinoamericana.

«Este proceso continúa acorde a los planes, de manera que no sabemos qué significa ‘retirar la mayoría de su gente'», añadió Peskov.

