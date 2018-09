El Liverpool quiere mantener su invicto en su visita a Tottenham

Tras la disputa de la fecha FIFA con diferentes amistosos internacionales y el estreno de la UEFA Nations League, las diferentes ligas europeas vuelven a la acción este fin de semana con encuentros muy interesantes como el que disputarán Tottenham Y Liverpool por la quinta jornada de la Premier League Inglesa. Los Reds son los principales favoritos para llevarse la victoria y que lo consigan se paga a una cuota de + 145. Si deseas apostar en este partido puedes ingresar a OddsShark y consultar las diferentes cuotas y pronósticos para todos los partidos de las principales ligas europeas.

Los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp son uno de los tres líderes que tiene la Premier League en este arranque de temporada tras haber ganado en sus cuatro primeros cotejos venciendo a equipos como West Ham United, Crystal Palace, Brighton & Hove Albion y Leicester City. En ese lapso, los Reds marcaron ocho goles y sólo recibieron uno.

El Liverpool ha conseguido mantener el mismo bloque de la temporada pasada, pero con las incorporaciones de jugadores muy potentes como son los casos de Fabinho, Keita y Shaqiri. Para este choque, los Reds no podrán contar con Oxlade Chamberlain, Lallana y Dejan Lovren por lesión.

La última vez que estos equipos se enfrentaron en este escenario fue triunfo para los Spurs con un claro 4-1, sin embargo, debemos tener en cuenta que dicha victoria de Tottenham Hotspur ha sido la única en los últimos doce juegos oficiales, donde siete de ellas fueron triunfos para los Reds. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro es el resultado menos probable y que ocurra se paga a una elevada cuota de + 260.

Tras el parón internacional, el Tottenham afronta este encuentro después de haber perdido su primer partido en la temporada 2018-2019 de la Premier League. El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino se vio superado por lo que está siendo la sensación de este curso, el Watford, en un derbi en el que logró adelantarse en el marcador, pero se vino abajo y con los goles de Deeney y Cathcart terminó perdiendo 1-2.

El Tottenham cuenta para este choque con las bajas confirmadas de Juan Foyth y Vincent Jansen, mientras que Lloris, Alli, Sissoko y Lamela son dudas para llegar al 100%. En la punta de ataque contarán con Harry Kane y un Lucas Moura que ha recibido el reconocimiento de haber sido el mejor jugador de la Premier en el mes de agosto. Los Spurs no son favoritos para ganar este partido y que lo consigan se paga a una cuota de + 200. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros partidos del futbol europeo.

Alineaciones probables

Tottenham: Lloris; Vertonghen, Sánchez, Alderweireld, Davied, Alli, Dier, Eriksen, Trippier, Lucas Moura y Harry Kane. DT: Mauricio Pochettino.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Keita, Milner, Salah, Mané y Roberto Firmino. DT: Jürgen Klopp.

