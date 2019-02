El Monje de Camoruco, @monje2021: Chavismo originario fue por lana y salió trasquilado

¿En qué parará la cosa Caballero?

Recordando el estribillo de la guaracha popularizada hace algunas décadas por la Orquesta “Billo´s Caracas Boys”, en la voz del sempiterno “Cheo” García, ¿En qué parará la cosa caballero?, daremos inicio a nuestra columna.

Hasta el día de hoy, observamos dos estrategias muy bien definidas; la del oficialismo, mantenerse en el poder hasta que ya no pueda hacerlo, jugando entre otras cosas, al desgaste del liderazgo de Juan Guaidó -cuyos principales adversarios parecieran no estar dentro del chavismo, sino en las propias filas opositoras-; para ello, Nicolás Maduro apela al diálogo (insistiendo en la presencia del vaticano); al apoyo decidido de la administración de Vladimir Putin, a las relaciones con China; y esencialmente, a que sigue siendo quien ejecuta los actos de gobierno y ejerciendo el control administrativo del gobierno; por su parte, el sector opositor -cuyo objetivo primordial es lo que denominan el cese de la usurpación-, se juegan las cartas de una fuerte presión internacional y el respaldo del gobierno de Donald Trump, quien siempre tendrá la última palabra en el asunto, pues está dispuesto incluso hasta ejecutar una intervención militar.

La Geopolítica y sus consecuencias

Hay quienes sostienen que Venezuela pasó a ser una pieza del ajedrez mundial, por lo que la llamada “Geopolítica” es un argumento de mucho peso en esta ocasión.

Resulta obvio que los convenios entre el gobierno venezolano con China y Rusia, harían pensar en un respaldo tácito de estas naciones a Nicolás Maduro; sin embargo, ambas potencias muestran más preocupación por los pagos de sus inversiones en Venezuela (y como “cuando hay plata de por medio, nunca se sabe”), que por el aspecto político.

Otro factor importante, es que entre Gringos, Rusos y Chinos, hay una especie de acuerdo según el cual, a los herederos de Mao Tse Tung, se les respeta su influencia en Asia; a los “Moscovitas” en Europa; y por ende, a los del Tío Sam, en América; claro, no siempre son exactamente así las cosas, pero en términos generales y en la práctica, si lo es, razón por la cual, analistas internacionales consideran que el tema económico siempre estará por encima del político, en lo que se refiere al caso venezolano.

¿Intervención militar?

A pesar de que ese escenario sería el más perjudicial para todos, pensamos que a Donald Trump no le temblará el pulso para dar el visto bueno a un acción como esa; las razones: Trump está empeñado en demostrarle al mundo que es quien tiene el poder y que mejor manera de hacerlo, que defendiendo lo que los norteamericanos siempre han considerado, su patio trasero o su feudo; aparte de que, bastante petróleo, agua y otros recursos naturales también forman parte del apetitoso plato.

Aunque el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, describió que la opción militar no es la más apropiada para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y se mostró partidario de agotar los esfuerzos por “lograr el control de las fuerzas armadas” (para lo cual según su óptica, “es necesario que se le den garantías a los altos mandos, para acabar con esa falsa lealtad hacia Maduro”), razón primordial de la llamada “Ley de amnistía”; aclarando además Craig, que dicha estrategia solo funcionará si ellos (los militares), están convencidos de que la amnistía es verdadera”, por lo que citó los casos de Manuel Noriega en Panamá (1989); el de 1994 en Haití e hizo hincapié en el de Ferdinand Marcos, a quien se le organizó su salida y se le garantizó que no sería enviado de nuevo a Filipinas para ser juzgado allí por los crímenes cometidos. Finalizó su comentario Craig expresando: “con un plan así de contundente, no habría violencia”, y añadió que tampoco sería necesario “el uso potencial de fuerzas de guerra”; pero, jamás negó la posibilidad de la intervención.

La ayuda humanitaria

¿Cómo funciona la ayuda humanitaria que los venezolanos reclaman?

A continuación, siete claves de Cáritas Venezuela que lo explican:

La asistencia humanitaria se guía por protocolos aceptados internacionalmente. Por esta razón, no atiende a intereses políticos.

Es para las personas vulnerables, no para toda la población. No resuelve los problemas del país. Por el contrario, solo mitiga el impacto sobre la gente que tiene alto riesgo de morir y carece de medios para afrontar la situación.

Es finita. La asistencia humanitaria es limitada en cobertura y tiempo. Su fin es ayudar a preparar a la población para valerse por sus propios medios.

No abastece mercados con los alimentos de la dieta básica. Los insumos que contempla la ayuda humanitaria son principalmente terapéuticos. La asistencia en materia alimentaria suele ser en forma de suplementos para niños y ancianos con déficit nutricional.

No puede sustituir al Estado. Es subsidiaria y no sustituta.

Debe incluir una estrategia para conectarla con el desarrollo. Tras finalizar la fase de socorro y protección mientras los riesgos están activos, se necesitan fondos de cooperación internacional para atender la emergencia social.

Es necesaria en Venezuela. Con la ayuda humanitaria se despliegan medidas de socorro y protección. Los recursos disponibles en el país no alcanzan para cubrir la escala de las necesidades actuales. Fuente: @Infoenlaceweb- vía @EfectoCocuyo.

Los chismecitos de Doña Meche

Para que estemos claros: “elecciones por ahora…No Hay”

Lo más probable es que el interinato de Guaidó avance conjuntamente con el paso 2, denominado, Gobierno de Transición. En consecuencia, los 30 días que culminan el 23 de febrero, serán objeto de varias prórrogas hasta que se cumpla con algunas acciones tales como: el cese de la usurpación y de allí en adelante se contarán los 30 días para convocar las elecciones; se supone, que previamente se realizará la designación del Comité de postulaciones para seleccionar a los nuevos integrantes del CNE; escogencia y toma de posesión de dichos integrantes; y por supuesto, el cronograma electoral respectivo. Claro está, lo anteriormente descrito, se llevará a cabo posterior al logro del primer objetivo; o sea, si no hay cese de la presunta usurpación, lo demás estará en entre dicho. Por cierto, crece el rumor de que 50 ONGS y muchos dirigentes políticos solicitarán formalmente al amigo Diego Borges, que acepte presentar su nombre para integrar el nuevo CNE. “¿Aceptará el reto el Ingeniero? ¡Sabrá Goto!

El “chavismo originario” fue por lana y salió trasquilado

Nos aseguran que la reunión efectuada a solicitud de los integrantes del supuesto “chavismo originario”, entre estos y Juan Guaidó, no resultó tan fructífera como se esperaba.

Al parecer, Rodrigo Cabezas, Gustavo Márquez, Gonzalo Gómez, Edgardo Lander, Héctor Navarro y Oly Millán, pretendían convencer al “muchacho de la Guaira” de acoger la tesis de impulsar un referéndum, para de esa forma, intentar solventar el conflicto político; pero como siempre hay un bendito pero, todo indica que les dejaron muy clarito la hoja de ruta; entiéndase: 1) Cese de la usurpación, 2) Gobierno de Transición y 3) Elecciones libres; así las cosas, como decía mi abuelita: los rojos rojitos “salieron con la mascada fría”. “El balón sigue en el campo opositor”.

Comienzan a aparecer nombres para cargos interinos

Mientras desde la Asamblea Nacional insisten en llevar las cosas supuestamente por el camino correcto, es decir, “sin prisa, pero sin pausa”; otros, han dado rienda suelta a sus aspiraciones y mucho más, luego de conocer que las elecciones no serán tan cercanas como algunos pregonaban, por lo que cobra fuerza la designación de funcionarios interinos.

La vidente “Brujilda la de Vigirimita” me confesó que ya hay más de 200 aspirantes a gobernadores interinos y no menos de 999 para alcaldes.

También me dijo “Brujilda”, que muchos personajes que estaban prácticamente desaparecidos de la escena política, han comenzado a asomarse como quien no quiere la cosa.

Afortunadamente, en Carabobo aparentemente solo hay 10 que piensan en el Capitolio y apenas 5 por cada municipio que miran hacia las respectivas alcaldías. “La tierra es de quien la trabaja” dice el refrán.

Hasta nuestra próxima entrega amadísimos fieles.

