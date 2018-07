El Monje de Camoruco, @monje2021: México morirá callado sobre Venezuela y Nicaragua

¡Confirmado! México seguirá política de “no intervención” en asuntos venezolanos y nicaragüenses

México seguirá una política de “no intervención” en asuntos exteriores y buscará no entrometerse en conflictos como el venezolano o el nicaragüense, dijo el próximo canciller de ese país, Marcelo Ebrard. “México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención” porque es la “orientación que tenemos”, apuntó Ebrard. “La postura general es que debemos de evitar intervenir. Pensamos que hay que tener una posición muy cauta ahí porque lo que normalmente hay en buena medida es una agenda promovida por Estados Unidos”, agregó.

Ebrard puso como ejemplo de no intervención la postura que adoptará el país en problemáticas como Venezuela, Nicaragua o Brasil y consideró que acudir a la OEA a denunciar asuntos de otras naciones es intervención. “¿La intervención a qué ha llevado?”, se preguntó Ebrard; quien al ser consultado de nuevo sobre Venezuela, aseguró: “Vamos a ser respetuosos de la no intervención; esto no quiere decir que no nos preocupa la situación en otros países. Vamos a ver cómo diseñamos o cómo podemos contribuir de la mejor manera”.

¡Lapidario! Según Edgar Zambrano “Oposición es más eficiente para autodestruirse que para enfrentar al Gobierno”

El vicepresidente nacional de AD, Edgar Zambrano, indicó que la decisión de la tolda blanca de renunciar a la MUD se debe a los constantes desacuerdos dentro de esa coalición opositora. Durante el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Zambrano consideró que la vida útil de la MUD ha finalizado.

Asimismo, expresó que la tolda blanca tomó la decisión de la MUD de no realizar primarias como una agresión directa hacia su partido político. “Entendemos esta decisión de no hacer primarias como parte de una estrategia para direccionar una política contra AD y no permitir que Ramos Allup resultara vencedor como candidato presidencial”, expresó el político; quien también cuestionó, que la oposición sea más “eficiente” para “autodestruirse” que para enfrentar al Gobierno nacional. En tal sentido, ratificó que dentro de la oposición no existe unidad. “No podemos seguir hablándole al país con un discurso unitario que no existe”, señaló.

Elecciones de concejales serán el 9 de diciembre ¿Incorporarán referéndum revocatorio contra la AN a este proceso?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá mañana miércoles, para discutir el cronograma electoral que marcará la pauta de las actividades previstas para celebrar las elecciones de los integrantes de los concejos municipales del país. El cuerpo colegiado del Poder Electoral evaluará la propuesta presentada por la Junta Nacional Electoral (JNE) en la que se determina como fecha para estas elecciones, el domingo 9 de diciembre 2018. El CNE también evaluará los lapsos que se establecerán para llevar a cabo la jornada de actualización de datos del Registro Electoral, así como el estatus de las organizaciones con fines políticos inscritas ante el organismo comicial; además, se especula que el ente analizará una supuesta propuesta para incorporar en dicho proceso, un referéndum revocatorio contra los actuales diputados de la Asamblea Nacional. ¡Ayayay Maracay!

Cardenal Urosa Savino presentó su renuncia la cual el Papa Francisco aceptó

El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Savino, tras cumplir los 75 años, edad de jubilación de los prelados, informó la oficina de prensa del Vaticano. En espera de que se nombre un nuevo titular de la diócesis de la capital venezolana, Francisco nombró administrador apostólico al actual arzobispo de Mérida, el cardenal Baltazar Enrique Porras. Urosa Savino nació el 28 de agosto de 1942 en Caracas, fue obispo auxiliar de esta diócesis entre 1982 y marzo de 1990, cuando Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Valencia, capital del noroccidental estado de Carabobo. En 2005 fue nombrado arzobispo de Caracas y en marzo de 2006, el papa Benedicto XVI le nombró cardenal. Baltazar Porras nació en Caracas el 10 octubre de 1944, fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1967 y estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Diez años más tarde obtuvo el doctorado en teología pastoral. Fue nombrado arzobispo de Mérida en 1991, después de ejercer como obispo auxiliar de esa misma ciudad desde 1983 y entre los años 1999 y 2006 ejerció el cargo de presidente en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y un año más tarde asumió la Vicepresidencia del Consejo.

Hasta nuestra próxima entrega amadísimos fieles.

@monje2021

El Monje de Camoruco, @monje2021: México morirá callado sobre Venezuela y Nicaragua

